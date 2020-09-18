Прогноз Алек Адамсон — Джурабек Каримов (18-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Алек Адамсон — Джурабек Каримов. Прогноз, ставки на матч (18.09.20)

18-го сентября 2020 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR, в котором на корт выйдут Алек Адамсон , а противостоять в этом поединке будет Джурабек Каримов.



18-го сентября 2020 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Алек Адамсон — Джурабек Каримов. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 20:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Алек Адамсон и Джурабек Каримов одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Алек Адамсон — Джурабек Каримов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

18-го сентября 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Алек Адамсон — Джурабек Каримов. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 20:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Джурабек Каримов, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Джурабек Каримов выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Алек Адамсон

На данный момент Алек Адамсон является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Алек Адамсон поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Алек Адамсон пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Алек Адамсон слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Алек Адамсон будет более тщательно готовиться к поединку.



Джурабек Каримов

На этом турнире Джурабек Каримов играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джурабек Каримов все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джурабек Каримов не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джурабек Каримов уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джурабек Каримов на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джурабек Каримов пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

UTR, Алек Адамсон — Джурабек Каримов

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Алек Адамсон — Джурабек Каримов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.09.20)

Алек Адамсон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Алек Адамсон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Алек Адамсон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Алек Адамсон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Алек Адамсон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Алек Адамсон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Алек Адамсон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Джурабек Каримов

На этом турнире Джурабек Каримов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джурабек Каримов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джурабек Каримов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джурабек Каримов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джурабек Каримов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джурабек Каримов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Алек Адамсон — Джурабек Каримов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алек Адамсон и Джурабек Каримов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алек Адамсон и Джурабек Каримов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алек Адамсон и Джурабек Каримов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алек Адамсон и Джурабек Каримов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алек Адамсон — Джурабек Каримов: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Алек Адамсон и Джурабек Каримов, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Алек Адамсон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джурабек Каримов имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Алек Адамсон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Алек Адамсон и Джурабек Каримов на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алек Адамсон — Джурабек Каримов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алек Адамсон и Джурабек Каримов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алек Адамсон и Джурабек Каримов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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