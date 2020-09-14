Прогноз Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95) (19-го сентября), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95). Прогноз, ставки на матч (19.09.20)

19.09.2020 в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (Andersamp10) примет соперника по национальному первенству Оклахома Сити Тандер (Henriq95).



Баскетболисты клубов Даллас Маверикс (Andersamp10) и Оклахома Сити Тандер (Henriq95) в 00:40 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 19.09.2020. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Даллас Маверикс (Andersamp10) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Даллас Маверикс (Andersamp10) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95):

В 00:40 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Даллас Маверикс (Andersamp10) и Оклахома Сити Тандер (Henriq95). Организаторы турнира собираются провести данную игру 19.09.2020. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Оклахома Сити Тандер (Henriq95). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Даллас Маверикс (Andersamp10), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Даллас Маверикс (Andersamp10)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Andersamp10) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Даллас Маверикс (Andersamp10) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Оклахома Сити Тандер (Henriq95)

В составе баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (Henriq95) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (Henriq95) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Оклахома Сити Тандер (Henriq95) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Даллас Маверикс (Andersamp10)» — «Оклахома Сити Тандер (Henriq95)»: прогноз автора

На 19.09.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 00:40 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Andersamp10) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Оклахома Сити Тандер (Henriq95) удалось одержать победу у себя дома.



Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.09.20)

Даллас Маверикс (Andersamp10)

В последние годы Даллас Маверикс (Andersamp10) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Даллас Маверикс (Andersamp10) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Оклахома Сити Тандер (Henriq95)

После того, как баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (Henriq95) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (Henriq95) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (Henriq95) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95), который должен пройти 19.09.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:40 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Andersamp10) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95): единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Andersamp10) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Даллас Маверикс (Andersamp10) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Andersamp10) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (Henriq95) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (Henriq95) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер (Henriq95) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (Andersamp10) — Оклахома Сити Тандер (Henriq95). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Andersamp10) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Andersamp10) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Andersamp10) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (Henriq95) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (Henriq95) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер (Henriq95) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat1-292836-prognoz-na-match-maykl-redlicki-ruan-rulofse-18-09-20/