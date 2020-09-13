Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.20)

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Прогноз Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс (20-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставка на матч Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс 20-го сентября
20-го сентября в 07:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Товарищеские матчи клубов, в котором на своей площадке местный клуб Леванга Хоккайдо примет соперника по национальному первенству САН-ЭН НеоФеникс.
20-го сентября снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Леванга Хоккайдо – САН-ЭН НеоФеникс, который начнется в 07:10 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Леванга Хоккайдо были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.
Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?
В 07:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Леванга Хоккайдо и САН-ЭН НеоФеникс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 20-го сентября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба САН-ЭН НеоФеникс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Леванга Хоккайдо, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.
Леванга Хоккайдо
Пока баскетбольному клубу Леванга Хоккайдо никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Леванга Хоккайдо показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.
САН-ЭН НеоФеникс
Буквально с первых туров баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба САН-ЭН НеоФеникс травмированы только игроки глубокого резерва.
Прогноз и ставка от taffnews.ru
На 20-го сентября организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 07:10 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.
Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.20)
Леванга Хоккайдо
После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Леванга Хоккайдо сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Леванга Хоккайдо бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.
САН-ЭН НеоФеникс
В прошлом сезоне баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф САН-ЭН НеоФеникс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.
Сегодня матч Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс Прогнозы от БК «БалтБет»
На 20-го сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 07:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.
Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс: команды сделают акцент на атаку
Прошлый матч баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Леванга Хоккайдо играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Леванга Хоккайдо сейчас нет травмированных ключевых игроков.
С самого начала данного турнира баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба САН-ЭН НеоФеникс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.
СЕГОДНЯ МАТЧ Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
Три года назад у баскетбольного клуба САН-ЭН НеоФеникс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.
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