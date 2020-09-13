Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.20)

Прогноз Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс (20-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс 20-го сентября

20-го сентября в 07:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Товарищеские матчи клубов, в котором на своей площадке местный клуб Леванга Хоккайдо примет соперника по национальному первенству САН-ЭН НеоФеникс.



20-го сентября снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Леванга Хоккайдо – САН-ЭН НеоФеникс, который начнется в 07:10 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Леванга Хоккайдо были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Леванга Хоккайдо и САН-ЭН НеоФеникс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 20-го сентября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба САН-ЭН НеоФеникс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Леванга Хоккайдо, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Леванга Хоккайдо

Пока баскетбольному клубу Леванга Хоккайдо никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Леванга Хоккайдо показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



САН-ЭН НеоФеникс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба САН-ЭН НеоФеникс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 20-го сентября организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 07:10 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.20)

Леванга Хоккайдо

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Леванга Хоккайдо сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Леванга Хоккайдо бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

САН-ЭН НеоФеникс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф САН-ЭН НеоФеникс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 20-го сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 07:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Леванга Хоккайдо играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Леванга Хоккайдо сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба САН-ЭН НеоФеникс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леванга Хоккайдо — САН-ЭН НеоФеникс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Леванга Хоккайдо гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Леванга Хоккайдо все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба САН-ЭН НеоФеникс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб САН-ЭН НеоФеникс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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