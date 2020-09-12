Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.09.20)

Прогноз Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова (21-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова 21.09.2020

21.09.2020 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Зарина Дияс , а противостоять в этом поединке будет Барбора Заглавова-Стрыкова.



Зарина Дияс считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Барбора Заглавова-Стрыкова 21.09.2020 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 12:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 21.09.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Зарина Дияс и Барбора Заглавова-Стрыкова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Зарина Дияс имеет на своем счету три победы, Барбора Заглавова-Стрыкова может похвастаться четырьмя.

Зарина Дияс

Болельщики ожидали, что на этом турнире Зарина Дияс продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Зарина Дияс в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Зарина Дияс сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Зарина Дияс немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Барбора Заглавова-Стрыкова

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Барбора Заглавова-Стрыкова в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Барбора Заглавова-Стрыкова уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Барбора Заглавова-Стрыкова уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Барбора Заглавова-Стрыкова обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Зарина Дияс и Барбора Заглавова-Стрыкова впервые будут встречаться между собой. Если Зарина Дияс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Барбора Заглавова-Стрыкова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Зарина Дияс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Зарина Дияс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.09.20)

Зарина Дияс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Зарина Дияс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Зарина Дияс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Зарина Дияс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Зарина Дияс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Зарина Дияс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Зарина Дияс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Зарина Дияс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Барбора Заглавова-Стрыкова

На этом турнире Барбора Заглавова-Стрыкова играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Барбора Заглавова-Стрыкова надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Барбора Заглавова-Стрыкова находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Барбора Заглавова-Стрыкова считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Зарина Дияс и Барбора Заглавова-Стрыкова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Зарина Дияс и Барбора Заглавова-Стрыкова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Зарина Дияс и Барбора Заглавова-Стрыкова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Зарина Дияс имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Зарина Дияс и Барбора Заглавова-Стрыкова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Барбора Заглавова-Стрыкова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Зарина Дияс превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Барбора Заглавова-Стрыкова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Зарина Дияс гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зарина Дияс — Барбора Заглавова-Стрыкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Зарина Дияс и Барбора Заглавова-Стрыкова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Зарина Дияс и Барбора Заглавова-Стрыкова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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