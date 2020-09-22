Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия. Прогноз, ставки на матч(22.09.20)

Прогноз Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия (22-го сентября), ставки и коэффициенты

Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия (22.09.2020), ставки и коэффициенты

22.09.2020 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тейшейра/Фернандес , а противостоять в этом поединке будет Гонсалвеш/Маия.



22.09.2020 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 15:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Тейшейра/Фернандес может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22.09.2020 откроет его противостояние Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гонсалвеш/Маия может гордиться семью победами, а вот Тейшейра/Фернандес имеет только пять выигранных встреч.

Тейшейра/Фернандес

На данный момент Тейшейра/Фернандес является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Тейшейра/Фернандес поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Тейшейра/Фернандес пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Тейшейра/Фернандес слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Тейшейра/Фернандес будет более тщательно готовиться к поединку.



Гонсалвеш/Маия

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гонсалвеш/Маия имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гонсалвеш/Маия демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гонсалвеш/Маия не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гонсалвеш/Маия не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Тейшейра/Фернандес» — «Гонсалвеш/Маия»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия. Прогноз, ставки на матч(22.09.20)

Тейшейра/Фернандес

Несмотря на внушительный возраст, Тейшейра/Фернандес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Тейшейра/Фернандес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Тейшейра/Фернандес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Тейшейра/Фернандес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Тейшейра/Фернандес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гонсалвеш/Маия

В этом сезоне Гонсалвеш/Маия не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Гонсалвеш/Маия сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Гонсалвеш/Маия допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Гонсалвеш/Маия допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Гонсалвеш/Маия демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия: порядок побьёт класс

Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тейшейра/Фернандес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гонсалвеш/Маия хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тейшейра/Фернандес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гонсалвеш/Маия умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тейшейра/Фернандес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гонсалвеш/Маия вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тейшейра/Фернандес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тейшейра/Фернандес — Гонсалвеш/Маия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тейшейра/Фернандес и Гонсалвеш/Маия проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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