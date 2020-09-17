Прогноз Иниго Сервантес-Уэгун — Франциско Церундоло (23-го сентября), ставки и коэффициенты

Иниго Сервантес-Уэгун — Франциско Церундоло. Прогноз, ставки на матч (23.09.20)

23-го сентября в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Иниго Сервантес-Уэгун , а противостоять в этом поединке будет Франциско Церундоло.



Судья теннисного матча Иниго Сервантес-Уэгун — Франциско Церундоло должен дать знак о старте игры в 12:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23-го сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Иниго Сервантес-Уэгун имеет четыре победы, то Франциско Церундоло может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иниго Сервантес-Уэгун — Франциско Церундоло:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 23-го сентября встречаются Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло. Начало поединка запланировано на 12:30 по МСК. Иниго Сервантес-Уэгун является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Иниго Сервантес-Уэгун

В большинстве своих выигранных поединков Иниго Сервантес-Уэгун берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Иниго Сервантес-Уэгун с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Иниго Сервантес-Уэгун сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Иниго Сервантес-Уэгун также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Франциско Церундоло

На этом турнире Франциско Церундоло играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Франциско Церундоло все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Франциско Церундоло не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Франциско Церундоло уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Франциско Церундоло на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Франциско Церундоло пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Иниго Сервантес-Уэгун» — «Франциско Церундоло»: прогноз автора

Длительное время Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Иниго Сервантес-Уэгун — Франциско Церундоло. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.09.20)

Иниго Сервантес-Уэгун

К данному турниру Иниго Сервантес-Уэгун подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Иниго Сервантес-Уэгун находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Иниго Сервантес-Уэгун не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Иниго Сервантес-Уэгун старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Иниго Сервантес-Уэгун демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Франциско Церундоло

Выступать в зале Франциско Церундоло не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Франциско Церундоло старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Франциско Церундоло принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Франциско Церундоло демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Франциско Церундоло даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Франциско Церундоло хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Иниго Сервантес-Уэгун — Франциско Церундоло Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Иниго Сервантес-Уэгун — Франциско Церундоло: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Иниго Сервантес-Уэгун сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Франциско Церундоло имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Иниго Сервантес-Уэгун – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иниго Сервантес-Уэгун — Франциско Церундоло. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Иниго Сервантес-Уэгун и Франциско Церундоло проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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