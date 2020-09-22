Айла Томлянович (SRL) — Карла Суарес Наварро (SRL). Прогноз, ставки на матч(24.09.20)

Прогноз Айла Томлянович (SRL) — Карла Суарес Наварро (SRL) (24.09.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Айла Томлянович (SRL) — Карла Суарес Наварро (SRL) 24 сентября

24 сентября в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Эквадор, в котором на корт выйдут Айла Томлянович (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Карла Суарес Наварро (SRL).



Буквально несколько дней назад Айла Томлянович (SRL) и Карла Суарес Наварро (SRL) играли свои матчи, а теперь уже 24 сентября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 03:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Айла Томлянович (SRL) имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айла Томлянович (SRL) — Карла Суарес Наварро (SRL):

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24 сентября встречаются Айла Томлянович (SRL) и Карла Суарес Наварро (SRL). Начало поединка запланировано на 03:00 по МСК. Айла Томлянович (SRL) является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Айла Томлянович (SRL)

На данный момент Айла Томлянович (SRL) является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Айла Томлянович (SRL) однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Айла Томлянович (SRL) демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Айла Томлянович (SRL) хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Айла Томлянович (SRL) часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Карла Суарес Наварро (SRL)

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Карла Суарес Наварро (SRL) в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Карла Суарес Наварро (SRL) уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Карла Суарес Наварро (SRL) уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Карла Суарес Наварро (SRL) обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

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Айла Томлянович (SRL) — Карла Суарес Наварро (SRL). Прогноз, ставки на матч(24.09.20)

Айла Томлянович (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Айла Томлянович (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Айла Томлянович (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Айла Томлянович (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Айла Томлянович (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Айла Томлянович (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Айла Томлянович (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Айла Томлянович (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Карла Суарес Наварро (SRL)

В этом сезоне Карла Суарес Наварро (SRL) не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Карла Суарес Наварро (SRL) сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Карла Суарес Наварро (SRL) допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Карла Суарес Наварро (SRL) допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Карла Суарес Наварро (SRL) демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Айла Томлянович (SRL) — Карла Суарес Наварро (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Айла Томлянович (SRL) и Карла Суарес Наварро (SRL) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Айла Томлянович (SRL) и Карла Суарес Наварро (SRL) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Айла Томлянович (SRL) и Карла Суарес Наварро (SRL) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Айла Томлянович (SRL) — Карла Суарес Наварро (SRL): порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Айла Томлянович (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Айла Томлянович (SRL) и Карла Суарес Наварро (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Карла Суарес Наварро (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Айла Томлянович (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Карла Суарес Наварро (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Айла Томлянович (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Айла Томлянович (SRL) — Карла Суарес Наварро (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Айла Томлянович (SRL) и Карла Суарес Наварро (SRL).

