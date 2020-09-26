Кристал Пэлэс — Эвертон: хозяева должны брать три очка

Прогнозы и ставки на матч Кристал Пэлэс — Эвертон 26.09.20

«Кристал Пэлэс» – «Эвертон». 26.09.20. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 26-го сентября на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Кристал Пэлэс — Эвертон это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 17:00 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Кристал Пэлэс упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Кристал Пэлэс и Эвертон, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Кристал Пэлэс сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Эвертон прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кристал Пэлэс — Эвертон:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 3.68. На ничью в футбольном матче Кристал Пэлэс — Эвертон стоит коэффициент 3.42, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 2.21.

Прогноз на матч Кристал Пэлэс – Эвертон (Чемпионат Англии, матч национального перевентсва, воскресенье, 26-го сентября):Футбольный клуб Кристал Пэлэс получил от букмекеров на свою победу котировку 3.68, а по коэффициенту 2.21 можно сделать ставку на выигрыш ФК Эвертон. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Кристал Пэлэс – Эвертон 26.09.20

26-го сентября состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Кристал Пэлэс — Эвертон. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 17:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Кристал Пэлэс и Эвертон встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Кристал Пэлэс одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Кристал Пэлэс – Эвертон (26-го сентября), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Эвертон – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Эвертон не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Кристал Пэлэс, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Кристал Пэлэс

Болельщики футбольного клуба Кристал Пэлэс уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Кристал Пэлэс вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Эвертон

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Эвертон находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Эвертон также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Эвертон скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Кристал Пэлэс – Эвертон

Наиболее интересные матчи для прогнозирования – это матчи, в которых команды стараются победить, причем, победа кровь из носу нужна обеим командам. К таким матчам можно отнести противостояние команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон. Скоро чемпионат подойдет к концу, а обеим командам, которые находятся в верхушке турнирной таблицы, необходимо набирать очки, чтобы сохранять солидный отрыв от ближайших преследователей, который буквально наступают командам на пятки. Команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон – это соперники, которые ежегодно сражаются между собой за высокие места в чемпионате, в нынешнем сезоне ситуация остается неизменной, даже за несколько туров до конца чемпионата, эти клубы продолжают вести борьбу. Наши эксперты полагают, что в таком противостоянии стоит рисковать, и делать ставки на то, что в матче будет или удаление, или пенальти. Такие ставки являются оправданными в матчах, где соперники ведут отчаянную борьбу за улучшение позиций в турнирной таблице. Учитывая, что команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон – это заклятые соперники, данные ставки является полностью оправданными. Относительно фаворита этого противостояния, то здесь сложно что-либо анализировать до начала матча, так как соперники действительно равные. А вот общий тотал предупреждений и нарушений правил мы бы рекомендовали играть на больше, так как матч будет очень грубым с большим количеством провокаций, и арбитр просто не сможет остаться в стороне от происходящего на поле. Общий тотал голов лучше играть на меньше, так как, скорее всего, исход матч решит один единственный гол.

В матче победу одержит Кристал Пэлэс — 3.68, в матче победу одержит Эвертон — 2.21, в матче нет победителей — 3.42.



Кристал Пэлэс — Эвертон. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Англии 26-го сентября

Интересно, что букмекеры тоже учитывают фактор концовки чемпионата, выставляя коэффициенты на матчи команд. Так, на матчи клубов, которые уже не решают в чемпионате никаких задач, коэффициенты на победу будут примерно одинаковыми, зато клубы, которые продолжают вести борьбу, низко котируются букмекерами. Это и предлагают использовать эксперты нашего ресурса. К примеру, мы обратили внимание на матч, в котором встретятся команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон. Оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, однако, хозяева поля, по информации менеджера, будут выступать сильнейшим составом с минимальным количество кадровых перестановок, тогда как их соперники приедут на матч в ослабленном составе – менеджер решил поберечь силы своих лидеров. Мы полагаем, что команда Кристал Пэлэс в этом матче без проблем должна разбираться со своими соперниками, и предлагаем делать ставки на победу хозяев поля. Учитывая, что хозяева поля в родных стенах играют в агрессивной манере, много атакуют, то общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, тем более, что гости будут выступать резервом, что существенно увеличивает шансы нашего прогноза. Угловые команда Кристал Пэлэс тоже подает в большом количестве, поэтому индивидуальный тотал угловых и фора по угловым хозяев поля – отличные ставки в этом матче. Относительно нарушений и желтых карточек, то команды вряд ли будут много фолить, ведь никто не захочет получать травмы в концовке сезона, да и результат матча для команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон не будет являться принципиальным. Поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на меньше.

«Кристал Пэлэс»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Кристал Пэлэс, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Кристал Пэлэс остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Кристал Пэлэс не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«Эвертон»

С каждым сезоном футбольный клуб Эвертон все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Эвертон проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон, встречающиеся в очном противостоянии ежегодно – одни из самых непримиримых соперников чемпионата, так как эти футбольные клубы представляют один город, что само по себе уже является серьезным поводом для соперничества. А усиливает вражду между этими командами то, что одна команда все время своего существования являлась грандом чемпионата и всего мирового футбола, так как имела неограниченное финансирование, и могла позволить себе любых футболистов. Их соперники – более скромный клуб, который за всю свою историю не может похвастаться серьезными достижениями, и только в последние годы команда смогла выбиться в число лидеров чемпионата. Естественно, нас ждет бескомпромиссное противостояние, команды будут биться на футбольном поле рады победы. Кстати, с турнирной точки зрения матч не внесет существенных корректив на положение команд в турнирной таблице. Но даже этот факт не сможет унять страсти, которые будут кипеть на стадионе команды Кристал Пэлэс и далеко за его пределами. Наши эксперты тоже решили принять участие в этом матче в качестве прогнозистов. Мы полагаем, что оба клуба будут играть в довольно-таки грубой манере, не сильно церемонясь с футболистами соперника. Это означает, что в матче будет много нарушений правил и предупреждений, а, возможно, рефери придется и удалить кого-то из футболистов. Все это, а также много других интересных прогнозов с детальными описаниями, можно найти ниже, всем удачных ставок.

«Кристал Пэлэс» — «Эвертон»: кто фаворит грядущей встречи?

Кристал Пэлэс — Эвертон. Прогноз на футбол (26.09.20)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон. Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Кристал Пэлэс, так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Кристал Пэлэс и команда Эвертон редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Кристал Пэлэс — Эвертон: хозяева должны брать три очка

Мы неоднократно писали о том, что ежедневно в мире проводится огромное количество интересных футбольных противостояний. Причем, совсем не обязательно, что эти футбольные матчи проводятся в рамках известных европейских чемпионатов. Сегодня все больше футбольных клубов занимаются тем, что создают собственные футбольные академии, в которых готовят будущих звезд мирового футбола. Команды, которые занимаются таким бизнесом, являются обычными середняками обычных чемпионатов, они знают для чего существуют, являясь трамплином для юных талантов в большой спорт. Наши эксперты знают немало таких команд, кстати, матчи некоторых из них мы прогнозировали, одних давно, других – недавно. Неважно. Сейчас важно другое, современный футбол развивается, приобретает более молодое лицо, молодежь сейчас стремится на вершину футбольного Олимпа. Во всех известных футбольных клубам лидеры – молодые футболисты, которые, несмотря на молодой возраст, уверенно ведут за собой свои клубы, не боясь принимать ответственные решения в трудные моменты игры. Современный футбол воспитывает настоящих лидеров, которые заставляют любить эту игру еще больше.

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Кристал Пэлэс или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Эвертон сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Кристал Пэлэс – Эвертон: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Кристал Пэлэс и команды Эвертон довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.