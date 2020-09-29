Прогноз Павел Леончик — Даниил Будов (30 сентября), ставки и коэффициенты

Павел Леончик — Даниил Будов. Прогноз, ставки на матч (30.09.20)

30 сентября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Павел Леончик , а противостоять в этом поединке будет Даниил Будов.



Судья теннисного матча Павел Леончик — Даниил Будов должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 30 сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Павел Леончик и Даниил Будов более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Павел Леончик имеет четыре победы, то Даниил Будов может похвастаться лишь двумя победами.



Павел Леончик — Даниил Будов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Павел Леончик — Даниил Будов запланирован организаторами турнира на 30 сентября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Павел Леончик и Даниил Будов встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Павел Леончик имеет три победы при одном поражении.

Павел Леончик

Этот турнир Павел Леончик проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Павел Леончик может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Павел Леончик однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Павел Леончик имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Павел Леончик левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Павел Леончик хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Даниил Будов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Даниил Будов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Даниил Будов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Даниил Будов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Даниил Будов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Даниил Будов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Даниил Будов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Даниил Будов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Даниил Будов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Павел Леончик — Даниил Будов

Длительное время Павел Леончик и Даниил Будов не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Павел Леончик и Даниил Будов. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Павел Леончик — Даниил Будов (30 сентября), ставки и коэффициенты

Павел Леончик

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Павел Леончик выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Павел Леончик всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Павел Леончик уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Павел Леончик занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Павел Леончик больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Павел Леончик имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Даниил Будов

На этом турнире Даниил Будов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Даниил Будов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Даниил Будов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Даниил Будов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Даниил Будов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Даниил Будов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Павел Леончик — Даниил Будов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Павел Леончик и Даниил Будов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Павел Леончик и Даниил Будов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Павел Леончик и Даниил Будов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Павел Леончик и Даниил Будов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Павел Леончик — Даниил Будов: андердог способен удивить фаворита

Павел Леончик и Даниил Будов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Павел Леончик имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Даниил Будов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Павел Леончик. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Даниил Будов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Павел Леончик довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Даниил Будов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Павел Леончик.

СЕГОДНЯ МАТЧ Павел Леончик — Даниил Будов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Павел Леончик и Даниил Будов.



http://evolvegame.ru/cat4-296194-elena-bayrashevskaya-kseniya-savenkova-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-daily-premier-tour-30-09-20/