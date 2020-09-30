Прогноз Бандеччи/Ин-Альбон — Паррес Аскойтиа/Хорхе (01.10.2020), ставки и коэффициенты

Бандеччи/Ин-Альбон — Паррес Аскойтиа/Хорхе. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.10.20)

01-го октября 2020 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бандеччи/Ин-Альбон , а противостоять в этом поединке будет Паррес Аскойтиа/Хорхе.



01-го октября 2020 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Бандеччи/Ин-Альбон — Паррес Аскойтиа/Хорхе. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 12:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бандеччи/Ин-Альбон — Паррес Аскойтиа/Хорхе:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 01-го октября 2020 года встречаются Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Бандеччи/Ин-Альбон является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бандеччи/Ин-Альбон

Так как Бандеччи/Ин-Альбон выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бандеччи/Ин-Альбон снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бандеччи/Ин-Альбон, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бандеччи/Ин-Альбон чем-то удивить, пока не ясно.



Паррес Аскойтиа/Хорхе

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Паррес Аскойтиа/Хорхе на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Паррес Аскойтиа/Хорхе демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Паррес Аскойтиа/Хорхе имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Паррес Аскойтиа/Хорхе намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Паррес Аскойтиа/Хорхе не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Паррес Аскойтиа/Хорхе будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Паррес Аскойтиа/Хорхе и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Паррес Аскойтиа/Хорхе умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе впервые будут встречаться между собой. Если Бандеччи/Ин-Альбон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Паррес Аскойтиа/Хорхе пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бандеччи/Ин-Альбон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бандеччи/Ин-Альбон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бандеччи/Ин-Альбон — Паррес Аскойтиа/Хорхе. Прогноз, ставки на матч(01.10.20)

Бандеччи/Ин-Альбон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бандеччи/Ин-Альбон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бандеччи/Ин-Альбон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бандеччи/Ин-Альбон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бандеччи/Ин-Альбон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бандеччи/Ин-Альбон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бандеччи/Ин-Альбон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Паррес Аскойтиа/Хорхе

В этом сезоне Паррес Аскойтиа/Хорхе действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Паррес Аскойтиа/Хорхе обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Паррес Аскойтиа/Хорхе не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Паррес Аскойтиа/Хорхе не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Паррес Аскойтиа/Хорхе имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бандеччи/Ин-Альбон — Паррес Аскойтиа/Хорхе Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бандеччи/Ин-Альбон — Паррес Аскойтиа/Хорхе: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бандеччи/Ин-Альбон — Паррес Аскойтиа/Хорхе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бандеччи/Ин-Альбон и Паррес Аскойтиа/Хорхе. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бандеччи/Ин-Альбон и для Паррес Аскойтиа/Хорхе, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-296326-stavki-na-match-stefano-napolitano-denis-istomin-prognoz-na-tennis-ot-01-10-20/