Квонг/Танасеску — Зельникова/Кузьмова: кто пройдет в следующий раунд?

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Прогноз Квонг/Танасеску — Зельникова/Кузьмова (01-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставка на матч Квонг/Танасеску — Зельникова/Кузьмова 01.10.2020
01.10.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Квонг/Танасеску , а противостоять в этом поединке будет Зельникова/Кузьмова.
Так как Квонг/Танасеску в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Зельникова/Кузьмова, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01.10.2020. Но, доказать обратное Квонг/Танасеску все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.
Квонг/Танасеску — Зельникова/Кузьмова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?
На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 01.10.2020 встречаются Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Квонг/Танасеску является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.
Квонг/Танасеску
Квонг/Танасеску, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Квонг/Танасеску может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Квонг/Танасеску входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Квонг/Танасеску еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Квонг/Танасеску сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.
Зельникова/Кузьмова
На этом турнире Зельникова/Кузьмова выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Зельникова/Кузьмова снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Зельникова/Кузьмова чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Зельникова/Кузьмова уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Зельникова/Кузьмова зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.
«Квонг/Танасеску» — «Зельникова/Кузьмова»: прогноз автора
Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.
Квонг/Танасеску — Зельникова/Кузьмова (01.10.2020), ставки и коэффициенты
Квонг/Танасеску
Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Квонг/Танасеску, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Квонг/Танасеску уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Квонг/Танасеску старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Квонг/Танасеску, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Квонг/Танасеску не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Квонг/Танасеску все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Квонг/Танасеску точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.
Зельникова/Кузьмова
Выступать в зале Зельникова/Кузьмова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Зельникова/Кузьмова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Зельникова/Кузьмова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Зельникова/Кузьмова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Зельникова/Кузьмова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Зельникова/Кузьмова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.
Сегодня матч Квонг/Танасеску — Зельникова/Кузьмова Прогнозы от БК «БалтБет»
Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.
Квонг/Танасеску — Зельникова/Кузьмова: кто пройдет в следующий раунд?
Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Квонг/Танасеску и Зельникова/Кузьмова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Зельникова/Кузьмова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Зельникова/Кузьмова проводит второй или третий матч. А вот Квонг/Танасеску как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Квонг/Танасеску, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Квонг/Танасеску без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Квонг/Танасеску вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.
СЕГОДНЯ МАТЧ Квонг/Танасеску — Зельникова/Кузьмова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
http://evolvegame.ru/cat0-296330-stavki-na-match-robert-strombahs-maykl-girtc-prognoz-na-tennis-ot-01-10-20/
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