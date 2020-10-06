БА — Нади: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз на матч БА — Нади 06.10.20

«БА» – «Нади». 06.10.20. Прогноз и ставки на матч

Футбольный поединок БА — Нади должен был пройти еще два месяца назад, но тогда его сыграть помешали плохие погодные условия. Организаторы чемпионата перенесли его на 06 октября, так что теперь игроки команд все же выйдут на поле в 07:30 по Москве. В этом году команды не встречались, а в прошлом оба матча завершились с ничейным результатом. Если же брать всю историю противостояния, то в ней лучшие показатели имеет Нади.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда БА и команда Нади. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда БА на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды БА сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Нади уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ БА — Нади:

В случае победы хозяев букмекеры выплатят выигрыш по коэффициенту 2.02, но, если в футбольном матче БА — Нади сильнее будут хозяева, то выиграет котировка 2.735. При ничейном результате конторы выплатят по коэффициенту 4.

Прогноз на матч БА – Нади (Кубок Фиджи, матч национального перевентсва, воскресенье, 06 октября):Футбольный клуб БА получил от букмекеров на свою победу котировку 2.02, а по коэффициенту 2.735 можно сделать ставку на выигрыш ФК Нади. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды БА и команды Нади, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды БА и команды Нади – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

БА – Нади 06.10.20

До 06 октября еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок БА — Нади. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 07:30 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда БА и команда Нади выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда БА и команда Нади находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз БА – Нади (06 октября), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды БА. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Нади хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды БА в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Нади способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Нади, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Нади редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

БА

Футбольный клуб БА претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба БА показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Нади

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Нади находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Нади также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Нади скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем БА – Нади

Несколько сезонов назад команда БА и команда Нади находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда БА и команда Нади в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда БА и команда Нади строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

Победителем матча станет БА — 2.02, победителем матча станет Нади — 2.735, ничья в матче — 4.



БА — Нади. Прогноз и ставки на матч. Кубок Фиджи 06 октября

Не так давно команда БА встречалась с футболистами команды Нади в рамках кубкового матча. Тогда хозяева поля без особых проблем переиграли своих соперников, что стало настоящей сенсацией. Однако эксперты нашего ресурса полагают, что в сегодняшней игре преимущество на стороне гостей. В турнирной таблице команды занимают разные места. Если хозяева поля уже решили свои задачи в чемпионате, и могут спокойно доигрывать сезон, настраиваясь на более важные кубковые баталии, то гости еще не гарантировали себе выполнение задач, поэтому команда Нади сражается за победу в каждом матче. Букмекеры выставили коэффициенты, исходя из которых, фаворитами матча являются футболисты команды БА, но эксперты нашего ресурса считают, что у команды Нади есть хорошие шансы на успех в этом противостоянии. Гости привезли на этот матч всех сильнейших футболистов, даже те футболисты, у которых были небольшие повреждения, по словам менеджера клуба, готовы выйти на поле со стартовых минут. А вот у команды БА ожидаются определенные кадровые изменения. Менеджер хозяев поля сообщил, что планирует поберечь футболистов основы для более важных матчей, а в этой игре задействует резервистов. Это означает, что ставка на победу гостей имеет право на жизнь, и мы рекомендуем бетторам делать ставки на победу команды Нади или на фору гостей. Общий тотал нарушений и желтых карточек в этом матче мы видим на больше, так как в противостоянии ожидается много стычек и грубостей. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как гости – команда, которая играет в защитный футбол, а класс футболистов команды БА вряд ли позволит им забить много в этом матче.

«БА»

В прошлом сезоне футбольный клуб БА сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. БА выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб БА играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Нади»

Главный тренер футбольного клуба Нади выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Нади имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Большинство экспертов современного футбола берется прогнозировать и анализировать выступления тех команд, которые находятся на слуху и занимают высокие места в турнирных таблицах своих чемпионатов. Эксперты нашего ресурса действуют по-другому. Мы не выбираем матчи с участием известных команд, чтобы потом за уши притянуть к ним прогнозы. Мы стараемся действовать так, чтобы любители футбола, которые делают ставки по нашим прогнозам, могли выигрывать на краткосрочной и долгосрочной дистанции, а для этого мы делаем прогнозы не только на основные исходы, но и на статистику, ставки на которую считаем более прибыльными. Именно поэтому, для прогнозирования статистики, нам нет необходимости ждать матчей, соперниками в которых будут известные футбольные клубы. Для прогнозирования статистики достаточно иметь под рукой Интернет и уметь анализировать информацию. Предстоящий матч, в котором команда БА встретится с футболистами команды Нади обещает стать очень интересным, так как в турнирной таблице обеим командам необходимы очки. Между собой эти футбольные клубы всегда играют агрессивно, а учитывая турнирное положение, сегодняшний матч будет особенно жестким. Более подробное описание прогнозов, а также рекомендации по ставкам можно найти ниже. Желаем всем интересного матча и удачных ставок. Наши эксперты предлагают делать ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, так как такой подход позволит сделать более интересные ставки по более высоким коэффициентам.

«БА» — «Нади»: кто фаворит грядущей встречи?

БА — Нади. Прогноз на футбол (06.10.20)

Для команды БА матч с футболистами команды Нади – отличная возможность набрать очки и избежать попадания в зону вылета. Сейчас, когда до окончания чемпионата осталось не так много туров, каждое очко для команд, занимающих вторую половину в турнирной таблице, является на вес золота, поэтому в матчах практически равных соперников, команды всеми силами стараются заработать баллы. Хозяева поля сейчас начали показывать неплохой футбол, как только запахло жаренным, и замаячила неприятная возможность оказаться в числе аутсайдеров, команда БА резко прибавила в игровом плане, что позволило клубу заработать важные очки. В принципе, команда Нади уже решила свои задачи в чемпионате, и клуб давно обезопасил себя от зоны вылета. Так что, вполне справедливо, что хозяева поля идет фаворитами матча. Однако, наши эксперты все рекомендуют не рисковать, и в этой игре мы предлагаем сделать ставку на то, что хозяева поля не проиграют в этом матче. Мы думаем, что голов в игре будет забито мало, так как оба клуба предпочитают действовать в защитной манере, так что, общий тотал матча мы советуем играть на меньше. А вот нарушений и карточек должно быть предостаточно, так как игра будет проходить в центре поля с большим количеством мелких тактических фолов. Поэтому оба статистических параметра мы рассматриваем на больше. Что касается угловых, то здесь букмекеры выставили верный тотал. В принципе, можно дождаться начала матча, и тогда заиграть на меньше, в случае, если футболисты за первую половину матча подадут много стандартов, однако делать подобные ставки до матча мы бы не рекомендовали.

БА — Нади: хозяева докажут превосходство над соперником

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды БА и команды Нади. Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды БА и команды Нади – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке БА — Нади победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

БА – Нади: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда БА и команда Нади, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.