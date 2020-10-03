Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли. Прогноз, ставки на матч(06.10.20)

Прогноз Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли (06-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли (06-го октября), ставки и коэффициенты

06-го октября в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Себастьян Фанзелов , а противостоять в этом поединке будет Камило Уго Карабелли.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06-го октября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Себастьян Фанзелов, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 13:30 по Москве Себастьян Фанзелов выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Камило Уго Карабелли. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 06-го октября. Себастьян Фанзелов не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Себастьян Фанзелов

Пока Себастьян Фанзелов не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Себастьян Фанзелов находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Себастьян Фанзелов будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Себастьян Фанзелов довольно неплохо играет на данном покрытии.



Камило Уго Карабелли

Нынешняя форма, которую демонстрирует Камило Уго Карабелли еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Камило Уго Карабелли постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Камило Уго Карабелли пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Камило Уго Карабелли не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Камило Уго Карабелли не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли. Прогноз, ставки на матч(06.10.20)

Себастьян Фанзелов

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Себастьян Фанзелов выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Себастьян Фанзелов всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Себастьян Фанзелов уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Себастьян Фанзелов занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Себастьян Фанзелов больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Себастьян Фанзелов имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Камило Уго Карабелли

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Камило Уго Карабелли все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Камило Уго Карабелли сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Камило Уго Карабелли все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Камило Уго Карабелли предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Себастьян Фанзелов и Камило Уго Карабелли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли: кто пройдет в следующий раунд?

Себастьян Фанзелов и Камило Уго Карабелли которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Себастьян Фанзелов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Камило Уго Карабелли хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Себастьян Фанзелов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Камило Уго Карабелли умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Себастьян Фанзелов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Камило Уго Карабелли вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Себастьян Фанзелов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Себастьян Фанзелов — Камило Уго Карабелли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Себастьян Фанзелов и Камило Уго Карабелли.



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