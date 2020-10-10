Черногория — Азербайджан: команды сделают акцент на атаку

Прогноз на матч Черногория — Азербайджан. Рекомендуемые ставки от экспертов 10.10.20

«Черногория» – «Азербайджан». 10.10.20. Прогноз и ставки на матч

В 16:00 по московскому времени футболистам клуба Черногория предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 10-го октября 2020 года и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Азербайджан. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



В матче команды Черногория и команды Азербайджан, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Черногория демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Черногория. Команда Азербайджан значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Азербайджан будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Азербайджан не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Черногория — Азербайджан:

Так как футбольный клуб Черногория считается фаворитом данной встречи, то на его победу букмекеры дают невысокий коэффициент 1.296. Намного выше котировка стоит на победу ФК Азербайджан — 12, а также хороший коэффициент стоит на ничью — 5.25.

Прогноз на матч Черногория – Азербайджан (Лига Наций УЕФА, матч национального перевентсва, воскресенье, 10-го октября 2020 года):Футбольный клуб Черногория получил от букмекеров на свою победу котировку 1.296, а по коэффициенту 12 можно сделать ставку на выигрыш ФК Азербайджан. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Черногория и команды Азербайджан наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Черногория – Азербайджан 10.10.20

Футбольный поединок Черногория — Азербайджан был перенесен на 10-го октября 2020 года, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 16:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Черногория и Азербайджан играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Черногория и команды Азербайджан, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Черногория и команда Азербайджан представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Черногория – Азербайджан (10-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Черногория и команды Азербайджан на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Черногория находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Азербайджан выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Азербайджан, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Черногория, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Черногория и команда Азербайджан не так часто задействуют фланги при атаках.

Черногория

Болельщики футбольного клуба Черногория уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Черногория вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Азербайджан

После того, как в футбольном клубе Азербайджан два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Азербайджан показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Азербайджан проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Черногория – Азербайджан

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Черногория будет противостоять футболистам команды Азербайджан. Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Черногория и команда Азербайджан в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Черногория и команды Азербайджан обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

В игре победит Черногория — 1.296, ничья в игре — 5.25, в игре победит Азербайджан — 12.



Черногория — Азербайджан. Прогноз и ставки на матч. Лига Наций УЕФА 10-го октября 2020 года

Не всегда удается найти интересную ставку на исход за высокий коэффициент, однако в матче команды Черногория и команды Азербайджан, которые встретятся в ближайшем туре, нашим экспертам удалось найти интересную ставку. Итак, между собой будут встречаться команды, которые уже решили все свои вопросы в чемпионате, следовательно, в оставшихся матчах до конца сезона клубы могут откровенно валять дурака в плане результатов. Несмотря на то, что хозяева поля несколько опережают в турнирной таблице своих соперников, такой низкий коэффициент на победу команды Черногория в этом матче – сложно считать нормальной котировкой. Скорее всего, букмекер опирается на инсайдерскую информацию. Однако если взглянуть на результаты очных противостояний команд, то мы видим, что в первом матче этого сезона между футболистами команды Черногория и команды Азербайджан была ничья. А в прошлом сезоне клубы разошлись домашними победами. Делаем вывод, никто никому ничего не должен, следовательно, сегодня тоже можно смело заигрывать ничью в этом матче, благо, букмекеры предлагают довольно внушительный коэффициент на это событие. Те, кто не привык рисковать за большой коэффициент, могут попробовать сделать ставку на то, что гости не проиграют в этом матче. По присутствующей информации, оба клуба будут выступать не в оптимальных составах. Еще одной неплохой ставкой в этом матче является ставка на то, что обе команды забьют. В общий тотал лезть страшно, так как могут сыграть классику – 1:1. В статистику тоже рекомендуем не лезть, так как матч мутный, а исход особо ничего не решит ни для кого из соперников.

«Черногория»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба Черногория не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб Черногория начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Азербайджан»

В этом сезоне футбольный клуб Азербайджан показывает намного лучшую игру, чем в прошлые годы, но все равно команда не может вести борьбу за чемпионский титул. Правда, гости и так идут вторыми в чемпионате, что уже является существенным прогрессом, ведь болельщики уже начали забывать, когда их команда занимала такую высокую позицию. Отставание от лидера слишком большое, так что шансы догнать его лишь теоретические. Тем более, что футбольный клуб Азербайджан периодически также допускает потери очков, а значит воспользоваться ошибками фаворита вряд ли получится. Игра на выезде уступает домашним результатам, ведь хуже игра в обороне, да и нападение в гостевых поединках действует не настолько результативно. В последних пяти турах гости одержали четыре сухих победы, но и уступили на выезде 2-0 команде с пятой строчки. Серьезных кадровых потерь у футбольного клуба Азербайджан нет, ведь хоть и травмированы три полузащитника и один защитник, хорошая глубина состава позволит найти им достойную замену.

Статистика и личные встречи

Современные букмекерские конторы предлагают любителям ставок не только ставки до начала игры. С ростом популярности букмекерских контор и увеличения их количества, букмекеры постоянно находятся в поиске и реализации новых предложений для бетторов. Одним из таких предложений стало введение возможности делать ставки на статистику футбольных матчей по ходу игры. Эксперты нашего портала уверены, что такой подход позволит бетторам зарабатывать еще больше денег, так как букмекеры в лайв-ставках на статистику предлагают коэффициенты и события, исходя из текущего счета матча, однако действительность такова, что имея на руках тщательный разбор футбольного матча с учетом всех статистических особенностей игры, можно отлично заработать на ставках в букмекерских конторах. Этим мы и предлагаем заняться. В принципе, прогнозировать можно любой футбольный матч любого чемпионата. Наше внимание привлек матч команды Черногория и команды Азербайджан – футбольных клубов, которые сейчас ведут борьбу за верхние строчки чемпионатов. Это означает, что сама игра будет бескомпромиссной, оба клуба будут играть только на победу, не пренебрегая грубыми приемами в отношении своих соперников. А тот факт, что команда Черногория и команда Азербайджан активно используют фланги во время атак, тоже нам на руку, так как это означает, что в матче стоит ждать большого количества угловых. В общем, это лишь небольшой пример разбора футбольного матча. Больше информации и больше прогнозов можно найти ниже. Всем удачных ставок и интересного футбола.

«Черногория» — «Азербайджан»: кто фаворит грядущей встречи?

Черногория — Азербайджан. Прогноз на футбол (10.10.20)

Команда Черногория и команда Азербайджан сыграют между собой в рамках чемпионата. Эксперты нашего ресурса неоднократно обращали внимание на игру футболистов команды Азербайджан, которые, невзирая на то, с каким соперником играют, постоянно стараются атаковать. Из этого получается, что команда и сама много забивает, но и при этом много пропускает. Учитывая, что хозяева поля тоже играют примерно в таком стиле, получается, что общий тотал забитых голов в этом матче на больше – отличная ставка. Помимо этого, учитывая, что матч для команд не имеет принципиального значения, так как команда Черногория и команда Азербайджан вряд ли вылетят, но и никак не смогут попасть на более высокое место в турнирной таблице, мы полагаем, что команды сегодня устроят настоящее шоу для своих болельщиков, поэтому у букмекеров можно заигрывать самый большой тотал на больше. Относительно исхода, то в матче, подобном этому противостоянию, его лучше не играть, что мы и рекомендуем сделать. А вот что точно стоит играть на меньше, это тотал нарушений правил и желтых карточек, так как, как показывает практика, команды редко совершают много фолов в матчах, исход которых ничего не решает и серьезно не отражается на турнирной таблице. Общий тотал угловых лучше играть на больше, так как атак и ударов по ворота команды будут наносить много, естественно, что большая их часть будет блокироваться, что будет приводить к стандартам. В общем, этот матч можно ставить как до игры, так и во время игры, ведь команды будут устраивать настоящее шоу.

Черногория — Азербайджан: команды сделают акцент на атаку

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Черногория или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Азербайджан сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Черногория – Азербайджан: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Черногория и команда Азербайджан являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.