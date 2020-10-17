Прогноз Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce) (17-го октября 2020 года), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce). Прогноз, ставки на матч. NBA (17.10.20)

17-го октября 2020 года в 08:21 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) примет соперника по национальному первенству Бруклин Нетс (Pairofdeuce).



В последней встрече баскетбольных клубов Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) и Бруклин Нетс (Pairofdeuce) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 17-го октября 2020 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 08:21 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) проводит на своей площадке, и 17-го октября 2020 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Бруклин Нетс (Pairofdeuce). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 08:21 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi), а один раз сильнее были игроки БК Бруклин Нетс (Pairofdeuce).

Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi)

На этот матч баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Бруклин Нетс (Pairofdeuce)

В составе баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Pairofdeuce) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Pairofdeuce) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Бруклин Нетс (Pairofdeuce) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce)

Болельщики баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) собираются 17-го октября 2020 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Бруклин Нетс (Pairofdeuce). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 08:21 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce) 17-го октября 2020 года

Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi)

Сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Бруклин Нетс (Pairofdeuce)

Два года назад баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Pairofdeuce) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Pairofdeuce) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 17-го октября 2020 года, и в его рамках состоится поединок Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 08:21 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Pairofdeuce) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Pairofdeuce) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) — Бруклин Нетс (Pairofdeuce). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Bwizardcudi) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Pairofdeuce) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Pairofdeuce) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бруклин Нетс (Pairofdeuce) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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