Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn). Прогноз, ставки на матч(17.10.20)

Прогноз Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn) (17.10.2020), ставки и коэффициенты

Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn) (17-го октября), ставки и коэффициенты

17-го октября в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Атланта Хоукс (Aphex) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Рокетс (88fireburn).



В последней встрече баскетбольных клубов Атланта Хоукс (Aphex) и Хьюстон Рокетс (88fireburn) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 17-го октября попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 09:12 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn):

В 09:12 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Атланта Хоукс (Aphex) и Хьюстон Рокетс (88fireburn). Организаторы турнира собираются провести данную игру 17-го октября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (88fireburn). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Атланта Хоукс (Aphex), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Атланта Хоукс (Aphex)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Aphex) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Aphex) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Атланта Хоукс (Aphex) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Хьюстон Рокетс (88fireburn)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (88fireburn) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Атланта Хоукс (Aphex)» — «Хьюстон Рокетс (88fireburn)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Aphex) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 17-го октября. На этот раз соперником хозяев будет Хьюстон Рокетс (88fireburn), так что в 09:12 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Aphex). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn). Прогноз, ставки на матч(17.10.20)

Атланта Хоукс (Aphex)

В этом сезоне баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Aphex) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Aphex) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Хьюстон Рокетс (88fireburn)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 17-го октября, и в его рамках состоится поединок Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:12 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Aphex) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Атланта Хоукс (Aphex) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Aphex) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (88fireburn) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Атланта Хоукс (Aphex) — Хьюстон Рокетс (88fireburn). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Aphex) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Aphex) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Aphex) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (88fireburn) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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