Прогноз Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия (20.10.2020), ставки и коэффициенты

Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия. Прогноз, ставки на матч (20.10.20)

20.10.2020 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Европы, в котором на своей площадке местный клуб Доломити Энерджа Трентино примет соперника по национальному первенству Седевита Олимпия.



20.10.2020 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Доломити Энерджа Трентино – Седевита Олимпия, который начнется в 21:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Доломити Энерджа Трентино были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия:

На 20.10.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 21:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Доломити Энерджа Трентино, одержав семь побед.

Доломити Энерджа Трентино

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Доломити Энерджа Трентино переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Доломити Энерджа Трентино больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Доломити Энерджа Трентино еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Седевита Олимпия

Президент баскетбольного клуба Седевита Олимпия ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Седевита Олимпия сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Седевита Олимпия в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Кубок Европы, Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия

На 20.10.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 21:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Доломити Энерджа Трентино дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Седевита Олимпия удалось одержать победу у себя дома.



Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.20)

Доломити Энерджа Трентино

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Доломити Энерджа Трентино наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Доломити Энерджа Трентино сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Доломити Энерджа Трентино всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Доломити Энерджа Трентино бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Седевита Олимпия

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Седевита Олимпия становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Седевита Олимпия уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Седевита Олимпия сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия Прогнозы от БК «БалтБет»

На 20.10.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 21:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Доломити Энерджа Трентино проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Доломити Энерджа Трентино позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Доломити Энерджа Трентино играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Доломити Энерджа Трентино сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Седевита Олимпия полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Седевита Олимпия может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Седевита Олимпия выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Доломити Энерджа Трентино — Седевита Олимпия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Доломити Энерджа Трентино уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Доломити Энерджа Трентино пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Доломити Энерджа Трентино составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Седевита Олимпия сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Седевита Олимпия идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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