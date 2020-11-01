УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.11.20)

Прогноз УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) (01.11.2020), ставки и коэффициенты

УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) (01-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

01-го ноября 2020 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб УСЕ Эмполи (жен) примет соперника по национальному первенству Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн).



Болельщики баскетбольного клуба УСЕ Эмполи (жен) очень любят матчи против БК Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 01-го ноября 2020 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 20:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба УСЕ Эмполи (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн):

В 20:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов УСЕ Эмполи (жен) и Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн). Организаторы турнира собираются провести данную игру 01-го ноября 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК УСЕ Эмполи (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

УСЕ Эмполи (жен)

На этот матч баскетболисты клуба УСЕ Эмполи (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн)

В составе баскетбольного клуба Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн), несмотря на то, что он должен пройти только 01-го ноября 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 20:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.11.20)

УСЕ Эмполи (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го ноября 2020 года сыграет матч против БК Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УСЕ Эмполи (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ УСЕ Эмполи (жен) — Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб УСЕ Эмполи (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба УСЕ Эмполи (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Гесам Гас Ле Мура Лукка (жeн) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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