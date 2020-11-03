Прогноз ATL Hawks (Margaridoo) Esports — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) (04-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

ATL Hawks (Margaridoo) Esports — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). Прогноз, ставки на матч. South American Challenge (04.11.20)

04-го ноября в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc).



В 01:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния ATL Hawks (Margaridoo) Esports – Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



ATL Hawks (Margaridoo) Esports — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). Данный поединок будет сыгран 04-го ноября, а по московскому времени его начало состоится в 01:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

ATL Hawks (Margaridoo) Esports

К данному поединку баскетбольный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей ATL Hawks (Margaridoo) Esports подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc)

На данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба ATL Hawks (Margaridoo) Esports наконец-то возвращаются домой, а 04-го ноября им уже необходимо сыграть поединок против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). На площадке игроки обеих команд появятся в 01:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



ATL Hawks (Margaridoo) Esports — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). Прогноз, ставки на матч(04.11.20)

ATL Hawks (Margaridoo) Esports

В этом сезоне баскетбольный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc)

В прошлом матче баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ATL Hawks (Margaridoo) Esports — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 04-го ноября, и в его рамках состоится поединок ATL Hawks (Margaridoo) Esports — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 01:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ATL Hawks (Margaridoo) Esports — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ ATL Hawks (Margaridoo) Esports — Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба ATL Hawks (Margaridoo) Esports уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб ATL Hawks (Margaridoo) Esports пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба ATL Hawks (Margaridoo) Esports составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Arthuurc) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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