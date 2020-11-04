Прогноз Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен) (05.11.2020), ставки и коэффициенты

Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат России (05.11.20)

05-го ноября 2020 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат России, в котором на своей площадке местный клуб Динамо Новосибирск (жен) примет соперника по национальному первенству Надежда (жен).



В 09:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Динамо Новосибирск (жен) и Надежда (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 05-го ноября 2020 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Надежда (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен) назначен на 05-го ноября 2020 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 09:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Динамо Новосибирск (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Динамо Новосибирск (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Динамо Новосибирск (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Динамо Новосибирск (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Надежда (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Надежда (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Надежда (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Надежда (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен)

Вплоть до 05-го ноября 2020 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен). А так как начало встречи в 09:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Динамо Новосибирск (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.11.20)

Динамо Новосибирск (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Динамо Новосибирск (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Динамо Новосибирск (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Динамо Новосибирск (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Надежда (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Надежда (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Надежда (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

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Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 05-го ноября 2020 года, и в его рамках состоится поединок Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Динамо Новосибирск (жен) — Надежда (жен): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Динамо Новосибирск (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Динамо Новосибирск (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Динамо Новосибирск (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Динамо Новосибирск (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Надежда (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Надежда (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Надежда (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Динамо Новосибирск (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Динамо Новосибирск (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Динамо Новосибирск (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Надежда (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Надежда (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Надежда (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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