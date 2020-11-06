Прогноз Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе (06-го ноября), ставки и коэффициенты

Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе. Прогноз, ставки на матч (06.11.20)

06 ноября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Драксл/Ковачевич , а противостоять в этом поединке будет Реко/Руссе.



Судья теннисного матча Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе должен дать знак о старте игры в 22:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 06 ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Драксл/Ковачевич и Реко/Руссе более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Драксл/Ковачевич имеет четыре победы, то Реко/Руссе может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе:

Теннисный поединок Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе запланирован организаторами турнира на 06 ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 22:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Драксл/Ковачевич и Реко/Руссе встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Драксл/Ковачевич имеет три победы при одном поражении.

Драксл/Ковачевич

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Драксл/Ковачевич находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Драксл/Ковачевич является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Драксл/Ковачевич умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Драксл/Ковачевич обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Драксл/Ковачевич может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Реко/Руссе

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Реко/Руссе на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Реко/Руссе демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Реко/Руссе имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Реко/Руссе намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Реко/Руссе не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Реко/Руссе будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Реко/Руссе и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Реко/Руссе умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе (06 ноября), ставки и коэффициенты

Драксл/Ковачевич

К данному турниру Драксл/Ковачевич подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Драксл/Ковачевич находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Драксл/Ковачевич не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Драксл/Ковачевич старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Драксл/Ковачевич демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Реко/Руссе

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Реко/Руссе все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Реко/Руссе сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Реко/Руссе все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Реко/Руссе предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Драксл/Ковачевич и Реко/Руссе, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Драксл/Ковачевич и Реко/Руссе играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Драксл/Ковачевич, и Реко/Руссе неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Драксл/Ковачевич и Реко/Руссе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Драксл/Ковачевич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Реко/Руссе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Драксл/Ковачевич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Реко/Руссе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Драксл/Ковачевич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Реко/Руссе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Драксл/Ковачевич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Драксл/Ковачевич — Реко/Руссе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Драксл/Ковачевич и Реко/Руссе сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Драксл/Ковачевич, и Реко/Руссе будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-311171-asd-luiss-roma-formia-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-superkubok-italii-06-11-20/