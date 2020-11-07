Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен): соперники не будут долго запрягать

Прогноз Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) (07 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) 07-го ноября

07-го ноября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Польши, в котором на своей площадке местный клуб Висла Кан-Пэк (жен) примет соперника по национальному первенству Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Висла Кан-Пэк (жен) очень любят матчи против БК Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 07-го ноября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 17:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Висла Кан-Пэк (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Висла Кан-Пэк (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен). Данный поединок будет сыгран 07-го ноября, а по московскому времени его начало состоится в 17:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Висла Кан-Пэк (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Висла Кан-Пэк (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Висла Кан-Пэк (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Висла Кан-Пэк (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен)

В составе баскетбольного клуба Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Чемпионат Польши, Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен), запланированного на 07-го ноября. На площадке игроки обеих команд появятся в 17:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Висла Кан-Пэк (жен) и Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Висла Кан-Пэк (жен).



Прогноз и ставка на матч Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) 07-го ноября

Висла Кан-Пэк (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Висла Кан-Пэк (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Висла Кан-Пэк (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен)

После того, как баскетбольный клуб Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 07-го ноября, и в его рамках состоится поединок Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 17:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Висла Кан-Пэк (жен) — Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Висла Кан-Пэк (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Висла Кан-Пэк (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Висла Кан-Пэк (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

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Долгое время баскетбольный клуб Висла Кан-Пэк (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Висла Кан-Пэк (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Висла Кан-Пэк (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Максимус Гукис Кати Вроклавские (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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