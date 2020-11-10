Прогноз Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) (10.11.2020), ставки и коэффициенты

Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk). Прогноз, ставки на матч. NBA 2KSeries (10.11.20)

10-го ноября 2020 года в 09:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Атланта Хоукс (Bumblebee) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk).



В 09:36 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Атланта Хоукс (Bumblebee) – Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 10-го ноября 2020 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk):

В 09:36 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Атланта Хоукс (Bumblebee) и Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk). Организаторы турнира собираются провести данную игру 10-го ноября 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Атланта Хоукс (Bumblebee), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Атланта Хоукс (Bumblebee)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Bumblebee) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Атланта Хоукс (Bumblebee) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Атланта Хоукс (Bumblebee) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk), несмотря на то, что он должен пройти только 10-го ноября 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:36 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Bumblebee) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.11.20)

Атланта Хоукс (Bumblebee)

Сейчас баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Bumblebee) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Bumblebee) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Атланта Хоукс (Bumblebee) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk)

Два года назад баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10-го ноября 2020 года, и в его рамках состоится поединок Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:36 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Bumblebee) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Bumblebee) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Bumblebee) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Bumblebee) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Атланта Хоукс (Bumblebee) — Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Bumblebee) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Bumblebee) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Bumblebee) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (iamdevilwalk) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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