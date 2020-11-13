Прогноз Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус (13 ноября), ставки и коэффициенты

Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус. Прогноз, ставки на матч. WTA (13.11.20)

13.11.2020 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Дабровски/Звонарёва , а противостоять в этом поединке будет Зиданшек/Рус.



Теннисное противостояние Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 13.11.2020. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Дабровски/Звонарёва является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

13.11.2020 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Зиданшек/Рус, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Зиданшек/Рус выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дабровски/Звонарёва

Дабровски/Звонарёва, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Дабровски/Звонарёва может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Дабровски/Звонарёва входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Дабровски/Звонарёва еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Дабровски/Звонарёва сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Зиданшек/Рус

На этом турнире Зиданшек/Рус играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Зиданшек/Рус все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Зиданшек/Рус не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Зиданшек/Рус уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Зиданшек/Рус на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Зиданшек/Рус пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

WTA, Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус

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Прогноз и ставка на матч Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус 13.11.2020

Дабровски/Звонарёва

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дабровски/Звонарёва выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дабровски/Звонарёва всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дабровски/Звонарёва уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дабровски/Звонарёва занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дабровски/Звонарёва больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дабровски/Звонарёва имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Зиданшек/Рус

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Зиданшек/Рус все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Зиданшек/Рус сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Зиданшек/Рус все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Зиданшек/Рус предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дабровски/Звонарёва и Зиданшек/Рус. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дабровски/Звонарёва и Зиданшек/Рус из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Зиданшек/Рус относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Зиданшек/Рус проводит второй или третий матч. А вот Дабровски/Звонарёва как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дабровски/Звонарёва, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дабровски/Звонарёва без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дабровски/Звонарёва вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дабровски/Звонарёва — Зиданшек/Рус. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дабровски/Звонарёва и Зиданшек/Рус, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-313840-olimp-zhen-haok-mladost-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-12-11-20/