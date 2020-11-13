Гигантес де Гайана — Гуайкериес де Маргарита. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.11.20)

Прогноз Гигантес де Гайана — Гуайкериес де Маргарита (13-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гигантес де Гайана — Гуайкериес де Маргарита 13 ноября

13 ноября в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Венесуэлы, в котором на своей площадке местный клуб Гигантес де Гайана примет соперника по национальному первенству Гуайкериес де Маргарита.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Гигантес де Гайана – Гуайкериес де Маргарита, запланированный на 13 ноября. Баскетболисты появятся на площадке в 23:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гигантес де Гайана — Гуайкериес де Маргарита:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Гигантес де Гайана проводит на своей площадке, и 13 ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Гуайкериес де Маргарита. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 23:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Гигантес де Гайана, а один раз сильнее были игроки БК Гуайкериес де Маргарита.

Гигантес де Гайана

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Гигантес де Гайана уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Гигантес де Гайана подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Гигантес де Гайана старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Гуайкериес де Маргарита

Президент баскетбольного клуба Гуайкериес де Маргарита ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Гуайкериес де Маргарита сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Гигантес де Гайана собираются 13 ноября активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Гуайкериес де Маргарита. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 23:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Гигантес де Гайана — Гуайкериес де Маргарита. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.11.20)

Гигантес де Гайана

В этом сезоне баскетбольный клуб Гигантес де Гайана и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Гигантес де Гайана играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Гуайкериес де Маргарита

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Гуайкериес де Маргарита сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Гигантес де Гайана — Гуайкериес де Маргарита Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Гигантес де Гайана — Гуайкериес де Маргарита, который должен пройти 13 ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 23:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Гигантес де Гайана в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Гигантес де Гайана — Гуайкериес де Маргарита: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Гигантес де Гайана проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Гигантес де Гайана позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Гигантес де Гайана играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Гигантес де Гайана сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Гуайкериес де Маргарита также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

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Долгое время баскетбольный клуб Гигантес де Гайана лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Гигантес де Гайана гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Гигантес де Гайана все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Гуайкериес де Маргарита сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Гуайкериес де Маргарита идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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