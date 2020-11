CATALONIA FC (CFC) — Im Not Over (PNZ): команды сделают акцент на атаку

CATALONIA FC (CFC) — Im Not Over (PNZ): прогноз, ставки букмекера на матч. 16.11.20

«CATALONIA FC (CFC)» – «Im Not Over (PNZ)». 16.11.20. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб CATALONIA FC (CFC) возвращается домой и 16.11.2020 проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Im Not Over (PNZ), так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 18:35 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Im Not Over (PNZ), одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ CATALONIA FC (CFC) — Im Not Over (PNZ):

Ставка на коэффициент 3.62 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче CATALONIA FC (CFC) — Im Not Over (PNZ) будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 1.68, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 4.7.

Прогноз на матч CATALONIA FC (CFC) – Im Not Over (PNZ) (FIFA, матч национального перевентсва, воскресенье, 16.11.2020):Футбольный клуб CATALONIA FC (CFC) получил от букмекеров на свою победу котировку 1.68, а по коэффициенту 4.7 можно сделать ставку на выигрыш ФК Im Not Over (PNZ). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

CATALONIA FC (CFC) – Im Not Over (PNZ) 16.11.20

Футбольный поединок CATALONIA FC (CFC) — Im Not Over (PNZ) был перенесен на 16.11.2020, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 18:35 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона CATALONIA FC (CFC) и Im Not Over (PNZ) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз CATALONIA FC (CFC) – Im Not Over (PNZ) (16.11.2020), ставки и коэффициенты

CATALONIA FC (CFC)

В прошлом сезоне футбольный клуб CATALONIA FC (CFC) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба CATALONIA FC (CFC) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб CATALONIA FC (CFC) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Im Not Over (PNZ)

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Im Not Over (PNZ) пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Im Not Over (PNZ) сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Im Not Over (PNZ) пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем CATALONIA FC (CFC) – Im Not Over (PNZ)

Игра закончится победой CATALONIA FC (CFC) — 1.68, в игре будет ничья — 3.62, игра закончится победой Im Not Over (PNZ) — 4.7.



CATALONIA FC (CFC) — Im Not Over (PNZ). Прогноз и ставки на матч. FIFA 16.11.2020

«CATALONIA FC (CFC)»

Нельзя сказать, что футбольный клуб CATALONIA FC (CFC) плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб CATALONIA FC (CFC) стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК CATALONIA FC (CFC) играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК CATALONIA FC (CFC) находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.



«Im Not Over (PNZ)»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Im Not Over (PNZ) в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Im Not Over (PNZ) идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Im Not Over (PNZ) взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

«CATALONIA FC (CFC)» — «Im Not Over (PNZ)»: кто фаворит грядущей встречи?

CATALONIA FC (CFC) — Im Not Over (PNZ). Прогноз на футбол (16.11.20)

CATALONIA FC (CFC) — Im Not Over (PNZ): команды сделают акцент на атаку

Футбольные аналитики отлично знают, что CATALONIA FC (CFC) и Im Not Over (PNZ) в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

CATALONIA FC (CFC) – Im Not Over (PNZ): статистика и история личных встреч

