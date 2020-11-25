Пьер Делаже — Матиас Зукас: в ожидании «эйсов»

Прогноз Пьер Делаже — Матиас Зукас (26-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пьер Делаже — Матиас Зукас 26 ноября

26 ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пьер Делаже , а противостоять в этом поединке будет Матиас Зукас.



Так как теннисный поединок Пьер Делаже — Матиас Зукас пройдет уже 26 ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Пьер Делаже на тот момент намного сильнее, нежели Матиас Зукас.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пьер Делаже — Матиас Зукас:

26 ноября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Пьер Делаже — Матиас Зукас. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Матиас Зукас, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Матиас Зукас выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Пьер Делаже

Этот турнир Пьер Делаже проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Пьер Делаже может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Пьер Делаже однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Пьер Делаже имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Пьер Делаже левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Пьер Делаже хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Матиас Зукас

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Матиас Зукас теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Матиас Зукас имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Матиас Зукас испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Матиас Зукас выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Матиас Зукас занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Пьер Делаже и Матиас Зукас. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Пьер Делаже — Матиас Зукас (26 ноября), ставки и коэффициенты

Пьер Делаже

На этом турнире именно Пьер Делаже может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Пьер Делаже отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Пьер Делаже еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Пьер Делаже не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Матиас Зукас

Несмотря на свой молодой возраст, Матиас Зукас демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Матиас Зукас уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Матиас Зукас станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Матиас Зукас, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Матиас Зукас умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Матиас Зукас имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Пьер Делаже — Матиас Зукас Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пьер Делаже и Матиас Зукас. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пьер Делаже и Матиас Зукас встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пьер Делаже и Матиас Зукас довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пьер Делаже и Матиас Зукас подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пьер Делаже — Матиас Зукас: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пьер Делаже имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пьер Делаже и Матиас Зукас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Матиас Зукас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пьер Делаже превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Матиас Зукас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пьер Делаже гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пьер Делаже — Матиас Зукас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Пьер Делаже и Матиас Зукас сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Пьер Делаже, и Матиас Зукас будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-319320-uk-devis-nikollz-steyt-kolonelz-prognoz-specialista-na-match-26-11-20/