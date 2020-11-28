Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (28.11.2020), ставки и коэффициенты

Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (28 ноября), ставки и коэффициенты

28 ноября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Маршалл Тандеринг Херд примет соперника по национальному первенству Арканзас Стэйт Рэд Вулфс.



В 00:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Маршалл Тандеринг Херд – Арканзас Стэйт Рэд Вулфс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 28 ноября, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. Данный поединок будет сыгран 28 ноября, а по московскому времени его начало состоится в 00:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Маршалл Тандеринг Херд

В этом сезоне баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Маршалл Тандеринг Херд нет более травмированных игроков основы.



Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

Уже три недели баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

Вплоть до 28 ноября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. А так как начало встречи в 00:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (28 ноября), ставки и коэффициенты

Маршалл Тандеринг Херд

В последние годы Маршалл Тандеринг Херд является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Маршалл Тандеринг Херд еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс, который должен пройти 28 ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Маршалл Тандеринг Херд играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Арканзас Стэйт Рэд Вулфс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маршалл Тандеринг Херд — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Маршалл Тандеринг Херд проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat2-320057-prognoz-na-match-vuster-vulvz-plimut-rayders-27-11-20/