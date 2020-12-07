Прогноз Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер (08-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.12.20)

08 декабря в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Крупенина/Поплавска , а противостоять в этом поединке будет Тилбургер/Уайлдгрубер.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 08 декабря, а его начало по МСК будет в 12:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Крупенина/Поплавска. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08 декабря откроет его противостояние Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Тилбургер/Уайлдгрубер может гордиться семью победами, а вот Крупенина/Поплавска имеет только пять выигранных встреч.

Крупенина/Поплавска

В этом сезоне Крупенина/Поплавска демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Крупенина/Поплавска снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Крупенина/Поплавска является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Крупенина/Поплавска не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Крупенина/Поплавска еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Тилбургер/Уайлдгрубер

Нынешняя форма, которую демонстрирует Тилбургер/Уайлдгрубер еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Тилбургер/Уайлдгрубер постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Тилбургер/Уайлдгрубер пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Тилбургер/Уайлдгрубер не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Тилбургер/Уайлдгрубер не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер. Прогноз, ставки на матч(08.12.20)

Крупенина/Поплавска

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Крупенина/Поплавска, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Крупенина/Поплавска уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Крупенина/Поплавска старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Крупенина/Поплавска, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Крупенина/Поплавска не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Крупенина/Поплавска все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Крупенина/Поплавска точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тилбургер/Уайлдгрубер

Этот сезон Тилбургер/Уайлдгрубер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Тилбургер/Уайлдгрубер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Тилбургер/Уайлдгрубер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Тилбургер/Уайлдгрубер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Крупенина/Поплавска — Тилбургер/Уайлдгрубер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Крупенина/Поплавска и Тилбургер/Уайлдгрубер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Крупенина/Поплавска и для Тилбургер/Уайлдгрубер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-324899-italiya-kung-horvatiya-kung-prognoz-i-stavki-ot-professionala-08-12-20/