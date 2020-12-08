Прогноз Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз (09-го декабря), ставки и коэффициенты

Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз. Прогноз, ставки на матч (09.12.20)

09.12.2020 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз примет соперника по национальному первенству Орал Робертс Голден Иглз.



В последней встрече баскетбольных клубов Оклахома Стэйт Ковбойз и Орал Робертс Голден Иглз сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 09.12.2020 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз проводит на своей площадке, и 09.12.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Орал Робертс Голден Иглз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Оклахома Стэйт Ковбойз, а один раз сильнее были игроки БК Орал Робертс Голден Иглз.

Оклахома Стэйт Ковбойз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Оклахома Стэйт Ковбойз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Оклахома Стэйт Ковбойз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Орал Робертс Голден Иглз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Орал Робертс Голден Иглз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

На 09.12.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Орал Робертс Голден Иглз удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз 09.12.2020

Оклахома Стэйт Ковбойз

В последние годы Оклахома Стэйт Ковбойз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Оклахома Стэйт Ковбойз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Орал Робертс Голден Иглз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Орал Робертс Голден Иглз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 09.12.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Оклахома Стэйт Ковбойз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома Стэйт Ковбойз — Орал Робертс Голден Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Оклахома Стэйт Ковбойз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Орал Робертс Голден Иглз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Орал Робертс Голден Иглз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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