Прогноз Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате (09-го декабря), ставки и коэффициенты

Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате. Прогноз, ставки на матч (09.12.20)

09-го декабря в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Мойрани Будзиг , а противостоять в этом поединке будет Тристан Шолкате.



Судья теннисного матча Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате должен дать знак о старте игры в 05:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09-го декабря, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мойрани Будзиг имеет четыре победы, то Тристан Шолкате может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 09-го декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 05:30 по Москве, пока не начался поединок. Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Мойрани Будзиг

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мойрани Будзиг находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мойрани Будзиг является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мойрани Будзиг умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мойрани Будзиг обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мойрани Будзиг может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Тристан Шолкате

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Тристан Шолкате имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Тристан Шолкате демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Тристан Шолкате не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Тристан Шолкате не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате. Прогноз, ставки на матч(09.12.20)

Мойрани Будзиг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мойрани Будзиг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мойрани Будзиг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мойрани Будзиг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мойрани Будзиг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мойрани Будзиг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мойрани Будзиг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мойрани Будзиг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тристан Шолкате

Выступать в зале Тристан Шолкате не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Тристан Шолкате старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Тристан Шолкате принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Тристан Шолкате демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Тристан Шолкате даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Тристан Шолкате хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мойрани Будзиг сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Тристан Шолкате имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мойрани Будзиг – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мойрани Будзиг — Тристан Шолкате. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мойрани Будзиг и Тристан Шолкате проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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