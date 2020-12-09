Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен): соперники не будут долго запрягать

Прогноз Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен) (09-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен) (09 декабря), ставки и коэффициенты

09 декабря в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) примет соперника по национальному первенству Вандербильд Коммодорс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) очень любят матчи против БК Вандербильд Коммодорс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 09 декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Вандербильд Коммодорс (жен). Данный поединок будет сыгран 09 декабря, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Вандербильд Коммодорс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Вандербильд Коммодорс (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Вандербильд Коммодорс (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

WNCAA, Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен)

Баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 09 декабря. На этот раз соперником хозяев будет Вандербильд Коммодорс (жен), так что в 04:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен) (09 декабря), ставки и коэффициенты

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Вандербильд Коммодорс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09 декабря, и в его рамках состоится поединок Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Вандербильд Коммодорс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) — Вандербильд Коммодорс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Вандербильд Коммодорс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Вандербильд Коммодорс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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