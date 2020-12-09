Прогноз Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу (10-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.12.20)

10-го декабря 2020 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тадеас Пароулек , а противостоять в этом поединке будет Ченгиз Аксу.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 10-го декабря 2020 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 09:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Тадеас Пароулек, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10-го декабря 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 09:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ченгиз Аксу, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ченгиз Аксу выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Тадеас Пароулек

Так как Тадеас Пароулек выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Тадеас Пароулек снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Тадеас Пароулек, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Тадеас Пароулек чем-то удивить, пока не ясно.



Ченгиз Аксу

На этом турнире Ченгиз Аксу играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ченгиз Аксу все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ченгиз Аксу не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ченгиз Аксу уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ченгиз Аксу на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ченгиз Аксу пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

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Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу. Прогноз, ставки на матч(10.12.20)

Тадеас Пароулек

На данном турнире Тадеас Пароулек выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Тадеас Пароулек выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Тадеас Пароулек допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Тадеас Пароулек особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Тадеас Пароулек, это умение играть на травяных кортах.

Ченгиз Аксу

Ченгиз Аксу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ченгиз Аксу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ченгиз Аксу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ченгиз Аксу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ченгиз Аксу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Тадеас Пароулек и Ченгиз Аксу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Тадеас Пароулек и Ченгиз Аксу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Тадеас Пароулек, и Ченгиз Аксу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу: андердог способен удивить фаворита

Тадеас Пароулек и Ченгиз Аксу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тадеас Пароулек имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ченгиз Аксу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тадеас Пароулек. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ченгиз Аксу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тадеас Пароулек довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ченгиз Аксу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тадеас Пароулек.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тадеас Пароулек — Ченгиз Аксу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Тадеас Пароулек и Ченгиз Аксу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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