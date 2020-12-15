Прогноз Зеинеп Сонмез — Амина Аншба (16-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Зеинеп Сонмез — Амина Аншба. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.12.20)

16 декабря в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зеинеп Сонмез , а противостоять в этом поединке будет Амина Аншба.



Так как Зеинеп Сонмез в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Амина Аншба, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 16 декабря. Но, доказать обратное Зеинеп Сонмез все же сможет в 09:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Зеинеп Сонмез — Амина Аншба. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Зеинеп Сонмез имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 16 декабря нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Амина Аншба. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 09:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Зеинеп Сонмез имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Зеинеп Сонмез

В большинстве своих выигранных поединков Зеинеп Сонмез берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Зеинеп Сонмез с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Зеинеп Сонмез сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Зеинеп Сонмез также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Амина Аншба

Нынешняя форма, которую демонстрирует Амина Аншба еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Амина Аншба постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Амина Аншба пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Амина Аншба не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Амина Аншба не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Зеинеп Сонмез — Амина Аншба

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Зеинеп Сонмез и Амина Аншба. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Зеинеп Сонмез и Амина Аншба должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Зеинеп Сонмез — Амина Аншба (16 декабря), ставки и коэффициенты

Зеинеп Сонмез

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Зеинеп Сонмез проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Зеинеп Сонмез в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Зеинеп Сонмез больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Зеинеп Сонмез уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Амина Аншба

На этом турнире Амина Аншба играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Амина Аншба какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Амина Аншба уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Амина Аншба много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Амина Аншба сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Амина Аншба не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Зеинеп Сонмез — Амина Аншба Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Зеинеп Сонмез и Амина Аншба начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Зеинеп Сонмез и Амина Аншба показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Зеинеп Сонмез и Амина Аншба провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Зеинеп Сонмез и Амина Аншба действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Зеинеп Сонмез — Амина Аншба: будет сделан акцент на атакующий теннис

Зеинеп Сонмез и Амина Аншба которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Зеинеп Сонмез имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Амина Аншба хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Зеинеп Сонмез. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Амина Аншба умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Зеинеп Сонмез довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Амина Аншба вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Зеинеп Сонмез.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зеинеп Сонмез — Амина Аншба. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Зеинеп Сонмез и Амина Аншба.



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