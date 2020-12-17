Аль-Кана — Эль-Зарка: команды сделают акцент на атаку

Ставки на матч Аль-Кана – Эль-Зарка, прогноз на футбол от 17.12.20

«Аль-Кана» – «Эль-Зарка». 17.12.20. Прогноз и ставки на матч

Футбольный матч Аль-Кана — Эль-Зарка будет завершать тур национального первенства, и пройдет данный поединок в 17-го декабря 2020 года, так что посетить его сможет большое количество болельщиков. Для этого организаторы турнира даже специально сдвинули начало матча до 15:30 по МСК. В последних десяти матчах лучше проявили себя футболисты клуба Аль-Кана, одержавшие пять побед при трех поражениях, но в поединке этого сезона ФК Эль-Зарка одержал победу со счетом 4-1.



Команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Аль-Кана в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Аль-Кана – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Аль-Кана сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Аль-Кана. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Аль-Кана на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Аль-Кана только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аль-Кана — Эль-Зарка:

Так как футбольный клуб Аль-Кана считается фаворитом данной встречи, то на его победу букмекеры дают невысокий коэффициент 1.55. Намного выше котировка стоит на победу ФК Эль-Зарка — 4.86, а также хороший коэффициент стоит на ничью — 4.1.

Прогноз на матч Аль-Кана – Эль-Зарка (Чемпионат Египта, матч национального перевентсва, воскресенье, 17-го декабря 2020 года):Футбольный клуб Аль-Кана получил от букмекеров на свою победу котировку 1.55, а по коэффициенту 4.86 можно сделать ставку на выигрыш ФК Эль-Зарка. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Аль-Кана и команды Эль-Зарка нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Аль-Кана – Эль-Зарка 17.12.20

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 17-го декабря 2020 года на поле выйдут команды Аль-Кана и Эль-Зарка. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 15:30. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Аль-Кана и команды Эль-Зарка, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Аль-Кана – Эль-Зарка (17-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Аль-Кана. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Эль-Зарка хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Аль-Кана в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Эль-Зарка способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Эль-Зарка, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Эль-Зарка редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Аль-Кана

Футбольный клуб Аль-Кана претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Аль-Кана показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Эль-Зарка

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Эль-Зарка находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Эль-Зарка также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Эль-Зарка скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Аль-Кана – Эль-Зарка

Несколько сезонов назад команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

Ничейный результат матча — 4.1, победителем станет Аль-Кана — 1.55, победителем станет Эль-Зарка — 4.86.



Аль-Кана — Эль-Зарка. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Египта 17-го декабря 2020 года

Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на матч команды Аль-Кана и команды Эль-Зарка, хозяева поля здесь являются явными фаворитами. Наши эксперты тоже решили проанализировать предстоящую игру. Итак, хозяева поля в нынешнем сезоне показывают неплохие результаты в домашних матчах. Это позволило клубу досрочно занять высокое место в чемпионате и пробиться в престижный клубный футбольный турнир. Однако, по словам менеджера клуба, он не собирается экспериментировать с составом в ближайших матчах, поэтому стоит ожидать, что в матче с футболистами гостей хозяева выставят оптимальный состав с минимум замен. В свою очередь, команда Эль-Зарка тоже уже решила свои задачи в чемпионате, клуб сохранил прописку, и, по словам менеджера, в оставшихся матчах сезона на поле будут играть преимущественно молодые футболисты, которые в следующем сезоне должны усилить клуб. Это означает, что у хозяев поля будет преимущество в этом матче, поэтому мы рекомендуем делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Аль-Кана победит по форе, предлагаемой букмекерами. Особенно хотелось выделить ставки на общий тотал в этом матче. Оба клуба играют в атакующем стиле, а это означает, что в матче будет забито много голов. Поэтому общий тотал голов в матче, а также индивидуальный тотал хозяев поля мы советуем играть на больше. Общий тотал угловых в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба предпочитают атаковать флангами и обычно подают много стандартов. А вот нарушений и предупреждений в матче не должно быть много так как команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка не являются лидерами по этим показателям, предпочитая играть корректно, да и особого смысла грубить в этом матче нет.

«Аль-Кана»

В прошлом сезоне футбольный клуб Аль-Кана сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Аль-Кана выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Аль-Кана играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Эль-Зарка»

В этом сезоне футбольный клуб Эль-Зарка показывает намного лучшую игру, чем в прошлые годы, но все равно команда не может вести борьбу за чемпионский титул. Правда, гости и так идут вторыми в чемпионате, что уже является существенным прогрессом, ведь болельщики уже начали забывать, когда их команда занимала такую высокую позицию. Отставание от лидера слишком большое, так что шансы догнать его лишь теоретические. Тем более, что футбольный клуб Эль-Зарка периодически также допускает потери очков, а значит воспользоваться ошибками фаворита вряд ли получится. Игра на выезде уступает домашним результатам, ведь хуже игра в обороне, да и нападение в гостевых поединках действует не настолько результативно. В последних пяти турах гости одержали четыре сухих победы, но и уступили на выезде 2-0 команде с пятой строчки. Серьезных кадровых потерь у футбольного клуба Эль-Зарка нет, ведь хоть и травмированы три полузащитника и один защитник, хорошая глубина состава позволит найти им достойную замену.

Статистика и личные встречи

Матч команды Аль-Кана и команды Эль-Зарка, несомненно, привлечет внимание большого количества любителей футбола. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают великолепный футбол, а лидеры команд творят настоящие чудеса. Помимо того что эти футбольные клубы демонстрируют прекрасные результаты в чемпионате, они еще принимают участие в ряде различных турниров, где их результатам тоже можно только позавидовать. Вот такой вот чемпионский матч ждет всех любителей футбола, и наши эксперты просто не смогли оказаться в стороне от такого противостояния. Много известных футбольных экспертов уже высказали свое мнение относительно того, как будут развиваться события в этом матче. В СМИ устраивают многочисленные конкурсы, предлагая каждому любителю футбола предсказать счет противостояния команды Аль-Кана и команды Эль-Зарка. Естественно, так как игра заинтересует всех. Однако эксперты нашего портала решили не делать прогнозы на победителя матча. Такое противостояние, как встреча команды Аль-Кана и команды Эль-Зарка – само по себе большое событие в мире современного футбола. Поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на статистических показателях этого матча, благо, что команды встречаются между собой не впервые. Нам удалось найти много интересных данных, которые помогли нам выбрать качественные ставки в букмекерских конторах. Со всеми прогнозами, касательно этого матча, можно ознакомиться ниже, всем удачных ставок и отличного футбольного вечера!

«Аль-Кана» — «Эль-Зарка»: кто фаворит грядущей встречи?

Аль-Кана — Эль-Зарка. Прогноз на футбол (17.12.20)

Не самая легкая прогулка ожидает футболистов команды Эль-Зарка в матче с футболистами команды Аль-Кана. Гости – лидеры чемпионата, которым сейчас важно не сколько одерживать победы, а сколько не проигрывать, чтобы не давать шанса своим конкурентам. А хозяева поля, несмотря на то, что находятся в турнирной таблице, и фактически уже решили все свои задачи в текущем сезоне, еще могут побороться за возможность попасть в число команд, которые по итогам текущего сезона получат возможность выступать в престижном клубном турнире. Да и потрепать нервы лидеру чемпионата – отличная мотивация, которой непременно должны воспользоваться хозяева поля. Учитывая, что команда Эль-Зарка прибыла на этот матч в ослабленном составе, а хозяева поля демонстрируют в родных стенах отличный командный футбол, то ставка на то, что команда Аль-Кана не проиграет в этом матче – видится просто великолепной. Забитых голов в игре мы ждем много, так как команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка между собой привыкли играть в атакующий футбол, а и гостям нет смысла обороняться, так как у них существенные потери в обороне. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, фланговые забросы и стандарты – основная угроза воротам соперника в исполнении обеих команд. А вот нарушений правил и карточек много быть не должно, так как между собой клубы предпочитают действовать корректно, да и матч вряд ли можно отнести к разряду принципиальных, следовательно, общие тоталы этих статистических параметров лучше играть на меньше.

Аль-Кана — Эль-Зарка: команды сделают акцент на атаку

Для большинства любителей футбол, которые отправляются на стадионы, чтобы поддержать любимую команду, ставки на спорт – развлечение. Болельщик идет на футбол, и по пути заходит в кассу букмекерской конторы, где выбирает одно или несколько событий, на которые делает ставку. Причем, общий анализ и выбор ставки занимает не более нескольких минут. Всего за несколько минут человек успевает проанализировать и выбрать наиболее оптимальную ставку на тот или иной исход футбольного матча. Это поразительно. Экспертам нашего ресурса для этого требуется не менее нескольких часов, так как мы должны определить риски, взвесить все за и против, тщательно проанализировать все доступные статистические данные. Именно это отличает профессионалов от любителей. Прогнозы наших экспертов имеют высокую вероятность проходимости, а на длительной дистанции ставки по нашим прогнозам способны принести солидный плюс. Ставки же для развлечения, подобные тем, которые мы описали выше – приведут лишь к пустой трате времени и денег. Вам выбирать, во что вкладывать свои время и деньги.

В футбольной встрече Аль-Кана — Эль-Зарка сыграют одни из самых грубых команд данного дивизиона, так что можно ожидать если не удаления, то большого количества желтых карточек, исходя из чего можно поставить на их тотал больше 6.5.

Аль-Кана – Эль-Зарка: статистика и история личных встреч

Команда Аль-Кана и команда Эль-Зарка относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Аль-Кана и команды Эль-Зарка является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Аль-Кана и команды Эль-Зарка выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.