Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов: ставим на двойные ошибки

Прогноз Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов (21 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов 21 декабря

21 декабря в 17:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Neva Open, в котором на корт выйдут Дмитрий Орлов , а противостоять в этом поединке будет Ренат Сахабутдинов.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 21 декабря, а его начало по МСК будет в 17:55. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Дмитрий Орлов. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 21 декабря откроет его противостояние Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:55 по МСК, то есть до начала игры. Дмитрий Орлов и Ренат Сахабутдинов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ренат Сахабутдинов может гордиться семью победами, а вот Дмитрий Орлов имеет только пять выигранных встреч.

Дмитрий Орлов

В большинстве своих выигранных поединков Дмитрий Орлов берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Дмитрий Орлов с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Дмитрий Орлов сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Дмитрий Орлов также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ренат Сахабутдинов

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ренат Сахабутдиновв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ренат Сахабутдинов играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ренат Сахабутдинов держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ренат Сахабутдинов демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ренат Сахабутдинов находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Дмитрий Орлов и Ренат Сахабутдинов. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Дмитрий Орлов и Ренат Сахабутдинов в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Дмитрий Орлов и Ренат Сахабутдинов имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов (21 декабря), ставки и коэффициенты

Дмитрий Орлов

К данному турниру Дмитрий Орлов подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Дмитрий Орлов находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Дмитрий Орлов не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Дмитрий Орлов старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Дмитрий Орлов демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ренат Сахабутдинов

Выступать в зале Ренат Сахабутдинов не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ренат Сахабутдинов старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ренат Сахабутдинов принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ренат Сахабутдинов демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ренат Сахабутдинов даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ренат Сахабутдинов хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дмитрий Орлов и Ренат Сахабутдинов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дмитрий Орлов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дмитрий Орлов и Ренат Сахабутдинов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ренат Сахабутдинов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дмитрий Орлов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ренат Сахабутдинов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дмитрий Орлов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дмитрий Орлов — Ренат Сахабутдинов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дмитрий Орлов и Ренат Сахабутдинов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дмитрий Орлов и Ренат Сахабутдинов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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