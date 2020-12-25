Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. Прогноз, ставки на матч(25.12.20)

Прогноз Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен (25.12.2020), ставки и коэффициенты

Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен (25.12.2020), ставки и коэффициенты

25.12.2020 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Александар Лазаров , а противостоять в этом поединке будет Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен.



Так как теннисный поединок Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен пройдет уже 25.12.2020, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 10:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Александар Лазаров на тот момент намного сильнее, нежели Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен.



Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25.12.2020 откроет его противостояние Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:00 по МСК, то есть до начала игры. Александар Лазаров и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен может гордиться семью победами, а вот Александар Лазаров имеет только пять выигранных встреч.

Александар Лазаров

В этом сезоне Александар Лазаров имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Александар Лазаров может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Александар Лазаров еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Александар Лазаров» — «Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Александар Лазаров и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. Прогноз, ставки на матч(25.12.20)

Александар Лазаров

К данному турниру Александар Лазаров подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Александар Лазаров находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Александар Лазаров не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Александар Лазаров старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Александар Лазаров демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

В этом сезоне Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Александар Лазаров и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Александар Лазаров и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Александар Лазаров и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Александар Лазаров и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Александар Лазаров имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Александар Лазаров. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Александар Лазаров довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Александар Лазаров.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александар Лазаров — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Александар Лазаров и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-332622-belgiya-kung-niderlandy-kung-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-24-12-20/