Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) (30-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) (30-го декабря), ставки и коэффициенты

30-го декабря в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Джейхан Беледийе (жeн) примет соперника по национальному первенству Каршыяка Чаршы Коледжи (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Джейхан Беледийе (жeн) очень любят матчи против БК Каршыяка Чаршы Коледжи (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 30-го декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 14:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Джейхан Беледийе (жeн) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен):

В 14:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Джейхан Беледийе (жeн) и Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 30-го декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Джейхан Беледийе (жeн), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Джейхан Беледийе (жeн)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Джейхан Беледийе (жeн) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Джейхан Беледийе (жeн) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Джейхан Беледийе (жeн) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Джейхан Беледийе (жeн)» — «Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен), который организаторы собираются провести 30-го декабря. По московскому времени начало данной игры будет в 14:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Джейхан Беледийе (жeн).



Прогноз и ставка на матч Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) 30-го декабря

Джейхан Беледийе (жeн)

Сейчас баскетбольный клуб Джейхан Беледийе (жeн) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Джейхан Беледийе (жeн) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Джейхан Беледийе (жeн) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Джейхан Беледийе (жeн) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 30-го декабря сыграет матч против БК Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Джейхан Беледийе (жeн) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Джейхан Беледийе (жeн) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Джейхан Беледийе (жeн) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Джейхан Беледийе (жeн) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джейхан Беледийе (жeн) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Джейхан Беледийе (жeн) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Джейхан Беледийе (жeн) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Джейхан Беледийе (жeн) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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