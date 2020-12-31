Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR): гости способны удивить фаворита

Прогноз Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) (31-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) (31-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

31-го декабря 2020 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (panteraxball) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR).



Баскетбольный поединок Бруклин Нетс (panteraxball) – Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) пройдет в рамках престижного турнира 31-го декабря 2020 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 18:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Бруклин Нетс (panteraxball).



Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR). Матч назначен на 31-го декабря 2020 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Бруклин Нетс (panteraxball)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Бруклин Нетс (panteraxball) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Бруклин Нетс (panteraxball) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Бруклин Нетс (panteraxball) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

NBA, Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR), несмотря на то, что он должен пройти только 31-го декабря 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 18:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бруклин Нетс (panteraxball) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) 31-го декабря 2020 года

Бруклин Нетс (panteraxball)

В последние годы Бруклин Нетс (panteraxball) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Бруклин Нетс (panteraxball) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR)

В прошлом матче баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) пройдет 31-го декабря 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 18:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (panteraxball) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Бруклин Нетс (panteraxball) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Бруклин Нетс (panteraxball) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (panteraxball) — Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Бруклин Нетс (panteraxball) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Бруклин Нетс (panteraxball) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нетс (panteraxball) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (ViTOR) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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