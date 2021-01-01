Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард: снова ждем результативной игры

Прогноз Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард (01-го января), ставки и коэффициенты

Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард (01-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

01-го января 2021 года в 22:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Польши, в котором на своей площадке местный клуб Вильки Морске Щецин примет соперника по национальному первенству Спуйня Старгард.



01-го января 2021 года состоится баскетбольный матч Вильки Морске Щецин – Спуйня Старгард, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 22:15. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Спуйня Старгард. Данный поединок будет сыгран 01-го января 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 22:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Спуйня Старгард лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Вильки Морске Щецин

В этом сезоне баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Вильки Морске Щецин вообще лидирует в чемпионате.



Спуйня Старгард

Президент баскетбольного клуба Спуйня Старгард ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Спуйня Старгард сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Спуйня Старгард в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард, который организаторы собираются провести 01-го января 2021 года. По московскому времени начало данной игры будет в 22:15. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин.



Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард (01-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Вильки Морске Щецин

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Вильки Морске Щецин сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Вильки Морске Щецин бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Спуйня Старгард

После того, как баскетбольный клуб Спуйня Старгард проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Спуйня Старгард хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Спуйня Старгард продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 01-го января 2021 года, и в его рамках состоится поединок Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 22:15 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Вильки Морске Щецин позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Вильки Морске Щецин играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Вильки Морске Щецин сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Спуйня Старгард все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Спуйня Старгард также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Спуйня Старгард продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вильки Морске Щецин — Спуйня Старгард. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Вильки Морске Щецин является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Вильки Морске Щецин проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Вильки Морске Щецин нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Спуйня Старгард показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Спуйня Старгард получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Спуйня Старгард сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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