Зриньски — Широки Бриег. Прогноз, ставки на матч(03.01.21)

Прогноз Зриньски — Широки Бриег (03 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Зриньски — Широки Бриег 03 января

03 января в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Боснии и Герцеговины, в котором на своей площадке местный клуб Зриньски примет соперника по национальному первенству Широки Бриег.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Зриньски – Широки Бриег, запланированный на 03 января. Баскетболисты появятся на площадке в 22:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Широки Бриег, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зриньски — Широки Бриег:

В 22:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Зриньски — Широки Бриег. Матч назначен на 03 января, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Зриньски

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Зриньски пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Зриньски уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Широки Бриег

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Широки Бриег понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Широки Бриег выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Широки Бриег сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Зриньски — Широки Бриег

Главный тренер баскетбольного клуба Зриньски пообещал, что 03 января его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 22:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Широки Бриег. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Зриньски — Широки Бриег. Прогноз, ставки на матч(03.01.21)

Зриньски

Сейчас баскетбольный клуб Зриньски демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Зриньски играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Зриньски вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Широки Бриег

В прошлом матче баскетбольный клуб Широки Бриег потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Широки Бриег и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Широки Бриег находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Зриньски — Широки Бриег Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Зриньски после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03 января сыграет матч против БК Широки Бриег. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Зриньски также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Зриньски — Широки Бриег: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Зриньски подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Зриньски и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Зриньски еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Зриньски сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Широки Бриег полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Широки Бриег может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Широки Бриег выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зриньски — Широки Бриег. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Зриньски лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Зриньски гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Зриньски все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Широки Бриег находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Широки Бриег сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Широки Бриег действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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