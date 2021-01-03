Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) (03 января), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) (03-го января), ставки и коэффициенты

03-го января в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku).



Баскетболисты клубов Даллас Маверикс (bad_trip) и Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) в 09:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 03-го января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Даллас Маверикс (bad_trip) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Даллас Маверикс (bad_trip) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku):

В 09:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Даллас Маверикс (bad_trip) и Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku). Организаторы турнира собираются провести данную игру 03-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Даллас Маверикс (bad_trip), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Даллас Маверикс (bad_trip)

В этом сезоне баскетбольный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Даллас Маверикс (bad_trip) нет более травмированных игроков основы.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku)

Болельщики баскетбольного клуба Даллас Маверикс (bad_trip) собираются 03-го января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 09:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) 03-го января

Даллас Маверикс (bad_trip)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Даллас Маверикс (bad_trip) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Даллас Маверикс (bad_trip) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku), который должен пройти 03-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (bad_trip) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (bad_trip) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (bad_trip) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (bad_trip) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Даллас Маверикс (bad_trip) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Даллас Маверикс (bad_trip) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Даллас Маверикс (bad_trip) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Goku) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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