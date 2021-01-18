УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос: снова ждем результативной игры

Прогноз УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос (19-го января), ставки и коэффициенты

УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос (19 января), ставки и коэффициенты

19 января в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс примет соперника по национальному первенству Нью-Мексико Лобос.



Несмотря на то, что баскетбольный матч УНЛВ Раннин Рэбелс – Нью-Мексико Лобос запланирован только на 19 января, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 05:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос назначен на 19 января, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 05:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

УНЛВ Раннин Рэбелс

Пока баскетбольному клубу УНЛВ Раннин Рэбелс никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба УНЛВ Раннин Рэбелс показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Нью-Мексико Лобос

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Нью-Мексико Лобос сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Нью-Мексико Лобос проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Нью-Мексико Лобос травмированы только игроки глубокого резерва.

«УНЛВ Раннин Рэбелс» — «Нью-Мексико Лобос»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос, запланированного на 19 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь УНЛВ Раннин Рэбелс и Нью-Мексико Лобос предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба УНЛВ Раннин Рэбелс.



УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос (19 января), ставки и коэффициенты

УНЛВ Раннин Рэбелс

Сейчас баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу УНЛВ Раннин Рэбелс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Нью-Мексико Лобос

Два года назад баскетбольный клуб Нью-Мексико Лобос доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нью-Мексико Лобос играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос, который должен пройти 19 января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Нью-Мексико Лобос был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Нью-Мексико Лобос выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Нью-Мексико Лобос немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ УНЛВ Раннин Рэбелс — Нью-Мексико Лобос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба УНЛВ Раннин Рэбелс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба УНЛВ Раннин Рэбелс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нью-Мексико Лобос показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нью-Мексико Лобос получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нью-Мексико Лобос сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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