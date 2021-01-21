PHIL — JOURN: снова ждем результативной игры

Прогнозы и ставки на матч PHIL — JOURN 22.01.21

«PHIL» – «JOURN». 22.01.21. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 22-го января на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь PHIL — JOURN это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 03:30 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба PHIL упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда PHIL и команда JOURN постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ PHIL — JOURN:

Ставка на коэффициент 5.55 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче PHIL — JOURN будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 2.115, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 2.124.

Прогноз на матч PHIL – JOURN (Student League, матч национального перевентсва, воскресенье, 22-го января):Футбольный клуб PHIL получил от букмекеров на свою победу котировку 2.115, а по коэффициенту 2.124 можно сделать ставку на выигрыш ФК JOURN. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды PHIL и команды JOURN наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

PHIL – JOURN 22.01.21

22-го января состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча PHIL — JOURN. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 03:30 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз PHIL и JOURN встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба PHIL одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда PHIL и команда JOURN – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда PHIL и команда JOURN принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды PHIL и команды JOURN, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда PHIL и команда JOURN – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз PHIL – JOURN (22-го января), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды PHIL в противостоянии с футболистами команды JOURN очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды PHIL чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды JOURN не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды JOURN частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды PHIL должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда PHIL уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды PHIL и команды JOURN – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда PHIL пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда PHIL никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды PHIL будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды PHIL мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

PHIL

В последние годы футбольный клуб PHIL постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб PHIL и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба PHIL забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

JOURN

Уже третий сезон подряд футбольный клуб JOURN находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба JOURN также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу JOURN скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем PHIL – JOURN

Несколько сезонов назад команда PHIL и команда JOURN находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда PHIL и команда JOURN в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда PHIL и команда JOURN строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

В матче будт зафиксирована ничья — 5.55, выиграет в противостоянии PHIL — 2.115, выиграет в противостоянии JOURN — 2.124.



PHIL — JOURN. Прогноз и ставки на матч. Student League 22-го января

Команда PHIL в матче со своими соперниками – футболистами команды JOURN, должна приложить максимум усилий для того чтобы одержать победу. Напомним, что сейчас хозяева поля находятся в середине турнирной таблице, однако сохраняют отличные шансы на то, чтобы квалифицироваться в один из престижных клубных турниров по итогам сезона. Для этого клубу необходимо продемонстрировать достойные результаты в оставшихся матчах сезона. Гости уже потеряли турнирную мотивацию, команда уже точно остается в элитном дивизионе на будущий сезон, поэтому менеджер и футболисты могут считать свою задачу выполненной. Букмекеры предлагают незначительный коэффициент на победу команды PHIL, что делает клуб фаворитом этого противостояния. В победе хозяев поля нет сомнений и у наших экспертов, однако, мы думаем, что в этом матче команда PHIL победит крупно, поэтому предлагаем делать ставки на фору хозяев поля. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как команда PHIL в родных стенах всегда отличается результативностью, да и гостям вполне по силам наиграть на гол. Общий тотал угловых в матче стоит рассматривать от хозяев поля, фора, на наш взгляд, великовата, а вот индивидуальный тотал угловых команды PHIL можно заигрывать на больше. Фолов и предупреждений в этом матче не должно быть много, команды не являются грубиянами чемпионата, да и у гостей нет повода, чтобы часто нарушать правила. Так что, эти статистические параметры мы советуем играть на меньше.

«PHIL»

Несмотря на то, что футбольный клуб PHIL сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб PHIL пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«JOURN»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб JOURN в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб JOURN идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб JOURN взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда PHIL и команда JOURN, для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды PHIL и команды JOURN, необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды PHIL и команды JOURN – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«PHIL» — «JOURN»: кто фаворит грядущей встречи?

PHIL — JOURN. Прогноз на футбол (22.01.21)

Матч, в котором встретятся команда PHIL и команда JOURN не будет иметь серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба находятся в середине турнирной таблице, до команд, ведущих борьбу за высокие места, дающие право на чемпионство или участие в престижных клубных турнирах, им не добраться, но и зона вылета нашим соперникам не грозит. Так что, команда PHIL и команда JOURN могут сыграть в свое удовольствие, а менеджеры могут задействовать в этом матче молодых футболистов из ближайшего резерва, дав передохнуть своим лидерам. Букмекеры выстави практически равные коэффициенты на этот матч, отдав небольшое преимущество хозяевам поля. В принципе, такой подход вполне справедлив, так как родные трибуны дают футболистам команды PHIL некоторое преимущество. Но, несмотря на это, мы не будем делать ставки в этом матче на исход. Ограничимся ставками на статистику. Итак, первой ставкой, на которую стоит обратить внимание, является ставка на общий тотал забитых голов, мы советуем играть его на больше. Причем, индивидуальный тотал каждой команды мы тоже советуем играть на больше. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил мы рассматриваем на меньше, так как командам нет необходимости ломать друг другу ноги. И общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба активно используют фланги во время атак. Кстати, все наши прогнозы можно проставить не только до начала матча, но и по ходу игры, тем более, ситуация на футбольном поле может резко меняться, поэтому бетторы получат некоторое преимущество.

PHIL — JOURN: снова ждем результативной игры

Все любители футбола с нетерпением ждали матча, основными действующими лицами которого будут футболисты команды PHIL и футболисты команды JOURN. Вообще, в последние годы, названия двух этих футбольных клубов стали синонимами этого вида спорта, здесь выступают известные всему миру футболисты, которые под руководством своих не менее звездных менеджеров совершают невозможное, делают невероятное, добиваются ярких побед и поднимают над головой различные трофеи. Противостояние этих футбольных команд уже давно переросло рамки одного чемпионата, можно сказать, что встреча команды PHIL и команды JOURN – это вызов всему мировому сообществу, которое в этот вечер будет разделено на два противоборствующих лагеря: одни будут болеть за футболистов команды PHIL, а другие – за футболистов команды JOURN. Возможно, что для кого-то имеет принципиальное значение победитель в этом матче. Для нас же победитель и так ясен – победи его величество футбол, игра, которой поклоняются миллионы. Мы, как и миллионы болельщиков, с нетерпением ждем начала матча, а также рекомендуем всем воспользоваться нашими прогнозами, которые позволят и футболом насладиться, и букмекера обыграть.

Ведущие спортивные эксперты в футбольной встрече PHIL — JOURN находятся на стороне хозяев, советуя сделать ставку на их индивидуальный тотал более 1.5 мяча.

PHIL – JOURN: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда PHIL и команда JOURN, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.