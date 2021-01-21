Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.01.21)

Прогноз Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен) (22.01.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен) 22 января

22 января в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) примет соперника по национальному первенству Теннесси Мартин Скайхокс (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Восточный Кентукки Колонелс (жен) – Теннесси Мартин Скайхокс (жен) запланирован только на 22 января, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 01:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен), запланированное на 22 января. Поставить на матч можно будет до 01:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) была еще пять лет назад.

Восточный Кентукки Колонелс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Восточный Кентукки Колонелс (жен) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

Президент баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) наконец-то возвращаются домой, а 22 января им уже необходимо сыграть поединок против БК Теннесси Мартин Скайхокс (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 01:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.01.21)

Восточный Кентукки Колонелс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Восточный Кентукки Колонелс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 22 января сыграет матч против БК Теннесси Мартин Скайхокс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Восточный Кентукки Колонелс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен): команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Восточный Кентукки Колонелс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-343595-prognoz-na-match-dinamo-tbilisi-mgzavrebi-ot-eksperta-21-01-21/