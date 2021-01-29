Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз (29.01.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз 29-го января 2021 года

29-го января 2021 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Талейн Грин Вейв примет соперника по национальному первенству Хьюстон Кугэрз.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Талейн Грин Вейв – Хьюстон Кугэрз запланирован только на 29-го января 2021 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 05:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Хьюстон Кугэрз. Данный поединок будет сыгран 29-го января 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Хьюстон Кугэрз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Талейн Грин Вейв

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Талейн Грин Вейв придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Хьюстон Кугэрз

Прогресс баскетбольного клуба Хьюстон Кугэрз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 29-го января 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Хьюстон Кугэрз, так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз 29-го января 2021 года

Талейн Грин Вейв

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Талейн Грин Вейв сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Талейн Грин Вейв бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Хьюстон Кугэрз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хьюстон Кугэрз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 29-го января 2021 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Талейн Грин Вейв показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Талейн Грин Вейв и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Хьюстон Кугэрз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Талейн Грин Вейв — Хьюстон Кугэрз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Талейн Грин Вейв гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Талейн Грин Вейв все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Хьюстон Кугэрз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Хьюстон Кугэрз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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