Прогноз Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен (04-го февраля), ставки и коэффициенты

Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.02.21)

04-го февраля 2021 года в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Отто Виртанен , а противостоять в этом поединке будет Патрик Никлас Салминен.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 04-го февраля 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 08:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Отто Виртанен, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04-го февраля 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 08:00 по Москве, пока не начался поединок. Отто Виртанен и Патрик Никлас Салминен еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Отто Виртанен

Этот турнир Отто Виртанен проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Отто Виртанен может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Отто Виртанен однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Отто Виртанен имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Отто Виртанен левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Отто Виртанен хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Патрик Никлас Салминен

На этом турнире Патрик Никлас Салминен выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Патрик Никлас Салминен снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Патрик Никлас Салминен чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Патрик Никлас Салминен уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Патрик Никлас Салминен зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Отто Виртанен и Патрик Никлас Салминен впервые будут встречаться между собой. Если Отто Виртанен уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Патрик Никлас Салминен пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Отто Виртанен демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Отто Виртанен – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен (04-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Отто Виртанен

В этом сезоне Отто Виртанен демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Отто Виртанен уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Отто Виртанен любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Отто Виртанен часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Отто Виртанен умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Патрик Никлас Салминен

На этом турнире Патрик Никлас Салминен играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Патрик Никлас Салминен надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Патрик Никлас Салминен находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Патрик Никлас Салминен считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Отто Виртанен и Патрик Никлас Салминен. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Отто Виртанен и Патрик Никлас Салминен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Отто Виртанен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Патрик Никлас Салминен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Отто Виртанен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Патрик Никлас Салминен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Отто Виртанен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Патрик Никлас Салминен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Отто Виртанен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Отто Виртанен — Патрик Никлас Салминен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Отто Виртанен и Патрик Никлас Салминен. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Отто Виртанен и для Патрик Никлас Салминен, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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