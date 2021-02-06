Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.21)

Прогноз Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз (07-го февраля), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз (07-го февраля), ставки и коэффициенты

07-го февраля в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз.



Баскетболисты клубов Даллас Маверикс и Голден Стэйт Уорриорз в 04:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 07-го февраля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Даллас Маверикс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Даллас Маверикс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз:

В 04:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз. Матч назначен на 07-го февраля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Даллас Маверикс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Даллас Маверикс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Даллас Маверикс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Даллас Маверикс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Голден Стэйт Уорриорз

На данный момент баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Голден Стэйт Уорриорз мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Голден Стэйт Уорриорз не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз, запланированного на 07-го февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Даллас Маверикс и Голден Стэйт Уорриорз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Даллас Маверикс.



Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.21)

Даллас Маверикс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Даллас Маверикс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Даллас Маверикс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Даллас Маверикс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Даллас Маверикс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Голден Стэйт Уорриорз

После того, как баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 07-го февраля, и в его рамках состоится поединок Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Даллас Маверикс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Даллас Маверикс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Даллас Маверикс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Даллас Маверикс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Даллас Маверикс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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