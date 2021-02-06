Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес (07 февраля), ставки и коэффициенты

Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес (07-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

07-го февраля 2021 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Брэндон Накашима , а противостоять в этом поединке будет Бернабе Сапата Мираллес.



Судья теннисного матча Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 07-го февраля 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Брэндон Накашима и Бернабе Сапата Мираллес более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Брэндон Накашима имеет четыре победы, то Бернабе Сапата Мираллес может похвастаться лишь двумя победами.



Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Брэндон Накашима имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 07-го февраля 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бернабе Сапата Мираллес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Брэндон Накашима имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Брэндон Накашима

Этот турнир Брэндон Накашима проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Брэндон Накашима может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Брэндон Накашима однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Брэндон Накашима имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Брэндон Накашима левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Брэндон Накашима хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Бернабе Сапата Мираллес

На этом турнире Бернабе Сапата Мираллес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бернабе Сапата Мираллес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бернабе Сапата Мираллес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бернабе Сапата Мираллес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бернабе Сапата Мираллес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бернабе Сапата Мираллес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Брэндон Накашима и Бернабе Сапата Мираллес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес (07-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Брэндон Накашима

К данному турниру Брэндон Накашима подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Брэндон Накашима находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Брэндон Накашима не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Брэндон Накашима старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Брэндон Накашима демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бернабе Сапата Мираллес

На этом турнире Бернабе Сапата Мираллес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бернабе Сапата Мираллес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бернабе Сапата Мираллес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бернабе Сапата Мираллес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бернабе Сапата Мираллес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бернабе Сапата Мираллес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Брэндон Накашима и Бернабе Сапата Мираллес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Брэндон Накашима и Бернабе Сапата Мираллес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Брэндон Накашима и Бернабе Сапата Мираллес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Брэндон Накашима и Бернабе Сапата Мираллес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес: кто пройдет в следующий раунд?

Брэндон Накашима и Бернабе Сапата Мираллес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Брэндон Накашима имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бернабе Сапата Мираллес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Брэндон Накашима. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бернабе Сапата Мираллес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Брэндон Накашима довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бернабе Сапата Мираллес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Брэндон Накашима.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брэндон Накашима — Бернабе Сапата Мираллес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Брэндон Накашима и Бернабе Сапата Мираллес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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