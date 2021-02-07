Прогноз Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро (08 февраля), ставки и коэффициенты

Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро. Прогноз, ставки на матч (08.02.21)

08 февраля в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Олимпико Ла Банда примет соперника по национальному первенству Сан-Лоренсо де Альмагро.



Главный тренер баскетбольного клуба Олимпико Ла Банда каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 08 февраля хозяевам предстоит у себя дома принимать Сан-Лоренсо де Альмагро. Игра, которая начнется в 03:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Олимпико Ла Банда намерены 08 февраля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Сан-Лоренсо де Альмагро. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 03:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Олимпико Ла Банда

К данному поединку баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Олимпико Ла Банда подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Сан-Лоренсо де Альмагро

Уже три недели баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Сан-Лоренсо де Альмагро удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Олимпико Ла Банда» — «Сан-Лоренсо де Альмагро»: прогноз автора

Вплоть до 08 февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро. А так как начало встречи в 03:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро 08 февраля

Олимпико Ла Банда

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Олимпико Ла Банда сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Олимпико Ла Банда бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сан-Лоренсо де Альмагро

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 08 февраля, и в его рамках состоится поединок Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Олимпико Ла Банда играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Олимпико Ла Банда сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Олимпико Ла Банда — Сан-Лоренсо де Альмагро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Олимпико Ла Банда уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Олимпико Ла Банда пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Олимпико Ла Банда составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-352715-anastasiya-abramovich-timofey-basalygo-prognoz-specialista-na-match-07-02-21/